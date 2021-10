Lekár príde o tri dni, do špitálu je to 70 kilometrov. Obraz z východu po Lengvarského reforme

Východniari spisujú petície za zachovanie ich nemocníc.

5. okt 2021 o 22:00 Jana Otriová

SNINA. Sninskej mestskej nemocnici hrozí, že sa podľa vládou schválenej reformy z akútnej regionálnej stane komunitnou s doliečovacou funkciou.

Pre samosprávy okresu je to neprijateľné. Za zachovanie regionálnej nemocnice rozbehli petíciu. Zozbierali 23 168 podpisov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nemocnica v Snine funguje už vyše 73 rokov. Od svojho vzniku má vyrovnané hospodárenie a nevykazuje žiadne dlhy.

„Štát nemusel našu nemocnicu doteraz nikdy oddlžovať. Aj v spolupráci s mestom nemocnica investovala a naďalej investuje značné finančné prostriedky do celkovej rekonštrukcie budovy, do inovácie vnútorných priestorov a do prístrojovej techniky,“ zdôraznila primátorka Daniela Galandová (nezávislá).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vláda schválila reformu nemocníc. Na novej mape východu jedna ubudla aj pribudla Čítajte

Má opodstatnenie pre veľkú rozlohu spádovej oblasti okresu Snina, ale aj susedných Medzilaboriec a Humenného, ako nemocnica v blízkosti schengenskej hranice a od roku 2006 ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

„Naším cieľom je nielen zachovať nemocnicu ako regionálnu, ale do budúcna ju ešte viac rozvíjať. V prípravnej fáze je už rozširovanie služieb o neurologické oddelenie,“ dodala.

Obce sú vzdialené

Konateľ spoločnosti Nemocnica Snina Andrej Kulan vymenoval dôvody, prečo by mala ostať regionálnou.

Najdôležitejšie sú geografické pomery a časová dostupnosť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na mape je deväť nemocníc z východu. Reforma ich má degradovať Čítajte

Okres Snina je rozlohou na 23. mieste spomedzi 79 okresov. Obce v Ublianskej a Uličskej doline sú od okresného mesta vzdialené až takmer 50 kilometrov.

„Ak by museli dochádzať do najbližšej regionálnej nemocnice v Humennom, 5 091 obyvateľov okresu by nemalo dostupnú akútnu zdravotnícku nemocničnú starostlivosť do 45 minút, a to za ideálnych poveternostných podmienok. Až 10 188 obyvateľov okresu by nemalo dostupnú akútnu starostlivosť do štandardných 40 minút,“ zdôraznil.

Aj psychologický problém

Ján Holinka (SNS), starosta Uliča a poslanec Prešovského samosprávneho kraja, priemerný dojazd z Uliča do Sniny v zimných mesiacoch odhadol na 40 minút, z Novej Sedlice na 50 až 60 minút.