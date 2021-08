Nie je to žiadny Disneyland. Víkend na objavovanie Polonín nestačí

Zapadnutý kút Slovenska odhalil svoje čaro.

17. aug 2021 o 0:00 Michal Frank

ULIČ/ULIČSKÉ KRIVÉ. Národný park Poloniny patrí medzi turistami stále neobjavené skvosty Slovenska. Počas uplynulého víkendu však návštevníkov tohto najvýchodnejšieho kúta republiky, v blízkosti hraníc s Ukrajinou, rapídne pribudlo.

V rámci podujatia Objavte Poloniny mali ľudia možnosť dostať sa pod kožu tohto svojrázneho regiónu.

Mohli zažiť cykloturistiku, výlet do pralesa, či dokonca v ňom prespať. Niektorí sa vydali po stopách prevádzačov, pozreli si hviezdy na najtmavšej oblohe na Slovensku, nezaťaženej svetelným smogom, alebo sa vytancovali na nefalšovanej rusnáckej zábave.

Vyskúšať si mohli remeslá, prípravu tunajších jedál, starostlivosť o kone či včely, navštíviť domček deduška Večerníčka, drevené chrámy, či oboznámiť sa s bohatou vojenskou históriou tohto kraja.

To je len časť aktivít, ktoré sa cez víkend konali v obciach Stakčín, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Runina, Ulič, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica v okrese Snina.

Túra nebola pre každého

„Osobne som zažil prales, národnú prírodnú rezerváciu Rožok. Pre manželku a syna je šesťhodinová túra dlhá. To by trpeli a hundrali, nebol by to pre nich taký zážitok, viac si to užili v Uliči pri remeslách,“ povedal pre Korzár Marián Klika z Košíc.