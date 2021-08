Usmrtil päť mačiatok. Dal ich do vreca a hodil do potoka

Humenská polícia pátra po páchateľovi.

16. aug 2021 o 12:21 Róbert Bejda

HUMENNÉ. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu týranie zvierat.

„Doposiaľ ide o neznámeho páchateľa. Ten usmrtil päť mačiatok a to takým spôsobom, že ich vložil do malého čierneho látkového vrecúška, do ktorého vložil aj kameň. Všetko zviazal a hodil do potoka v mieste neďaleko multifunkčného ihriska v obci Brestov," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou