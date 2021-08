Mercedes sa zrazil so škodovkou, jej vodič zraneniam podľahol

Polícia vyšetruje tragickú nehodu v okrese Snina.

16. aug 2021 o 11:34 (aktualizované 16. aug 2021 o 12:14) Róbert Bejda

STAKČÍN. Medzi obcami Stakčín a Kolonica v okrese Snina sa stala v noci tragická dopravná nehoda medzi osobným motorovým vozidlom značky Škoda a osobným motorovým vozidlom značky Mercedes.

„Vodič škodovky z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho vozidla mercedes. Následkom zrážky došlo k zraneniam 27-ročného vodiča vozidla škodovky, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Vodič im na mieste podľahol," informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodič druhého vozidla (28) ako aj jeho spolujazdci vo veku 66 a 33 rokov utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ľahké zranenia.

Vodič mercedesu bol na mieste podrobený dychovej skúške, jej výsledok bol negatívny.

Polícia preveruje všetky okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody, presná príčina bude známa až po skončení vyšetrovania.

Materiálne škody boli vyčíslené na 25 500 eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou