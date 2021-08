Veľký ceremoniál, grécki bohovia aj bežec s ohňom. Korzárland ovládla olympiáda

Po čľapkaní v bazéne si dali do tela.

12. aug 2021 o 14:45 red.

SNINA. V Korzárlande sa po stredajšom relaxe v bazéne vo štvrtok od rána súťažilo na letnej detskej olympiáde.

Táboroví vedúci pripravili pre svojich zverencov dopoludnie plné športových disciplín.

Preskok cez švihadlo, streľba na bránku, odbíjanie loptičky tenisovou raketou, futbalové koníčky ani ďalšie aktivity nerobili deťom žiadne problémy.

Veľkolepý otvárací ceremoniál s gréckymi bohmi, vlajkonosičom a bežcom s ohňom predpovedali všetkým netradičnú zábavu.

Futbalové koníčky aj fixkový postreh

„Bolo to smiešne, vedúci boli oblečení ako bohovia a rozprávali akože po grécky. Ja chodievam v Humennom do futbalového klubu, pre mňa teda bola najlepšia disciplína futbalové koníčky,“ komentoval osemročný Alexander Bača z Humenného.

„Vôbec som to nečakala. Najľahšia bola pre mňa disciplína postreh, kde bolo potrebné chytiť všetky fixky bez toho, aby mi spadli na zem. Z víťazstva sa veľmi teším, vo všetkých disciplínach sa mi darilo, je to pre mňa záväzok aj do budúcnosti, aby som obhájila prvenstvo aj o rok v Korzárlande,“ zhodnotila svoje pôsobenie na olympiáde štrnásťročná víťazka Sarah Tažejová.