Tradičné náradie a nábytok hádzali do ohňa, vyťahoval ho holými rukami

Ovčia vlna často končí zakopaná.

11. aug 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

STAKČÍN. O rozvoji takzvaného mäkkého turizmu, ktorý by vo veľkej miere nezasiahol do prírody nedotknutých Polonín, ale poskytol by šancu na turistický rozvoj regiónu, sa v posledných rokoch veľa hovorí.

Agroturizmus, chov oviec, bývanie turistov u miestnych obyvateľov, šanca spoznávať zvyky a tradície tamojšieho regiónu. To je podľa Jozefa Talaroviča cesta, ktorou by sa tento cenný kút Slovenska mal uberať.

Šesťdesiattriročný rodák z Košíc spoznával prírodu Polonín ešte za mlada, keďže tam chodieval na turistiku. Do Sniny sa priženil a spolu s manželkou sa v rámci Detskej organizácie Fénix Snina roky usilujú o to, aby sa na pôvodné tradície úplne nezabudlo.

Na rôznych kultúrnych podujatiach prezentujú tradičné remeslá, propagujú zelený turizmus, snažia sa, aby ľudia spoznávali krásy v okolí Sniny, ako aj v blízkom pohraničí s Poľskom a Ukrajinou.

Viacero aktivít

Podobnú úlohu bude mať manželský pár v Stakčíne už tento víkend od 13. do 15. augusta počas zážitkového festivalu Objavte Poloniny, ktorý sa koná po druhý raz.

V Stakčíne pri miestnom múzeu predvedú, ako si možno z handričiek na malých krosnách utkať výrobok, napríklad malú kabelku či obal na mobil. Manželský pár sa popri tkaní taktiež venuje ukážkam práce s ovčou vlnou - plsteniu.

„Projekt Objavte Poloniny ponúka možnosť navštíviť túto našu časť Slovenska, ktorá je z prírodovedného hľadiska zaujímavá. Rovnako ako je cenná a vzácna veľmi pestrá rusínska kultúra,“ hovorí Jozef.

Predtým, ako ju chceli sprostredkovať iným, museli sa o jej histórii, o všetkých jej aspektoch a význame sami viac dozvedieť.

Za sebou majú viacero projektov. Z historického hľadiska skúmali ovčiarstvo na tomto území, vydali aj brožúru o postupoch tkania, publikácia tiež obsahuje vzory kobercov, typické pre oblasť horného Zemplína.

Učili sa od starých žien

Práve pri hľadaní tradičných vzorov a druhov kobercov natrafil manželský pár na šikovné babky z Dlhého nad Cirochou, ktoré vedeli tkať tradičnou formou.

„Prakticky od nich sme sa veľa naučili. Kým im to zdravie dovolilo, chodili s nami po jarmokoch a ukazovali celý princíp tkania. Je to veda, na ktorú je potrebná trpezlivosť a čas.“