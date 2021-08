V Korzárlande už deti píšu články do táborových novín a užívajú si v bazéne

Čaká ich ešte voľba premiéra a ministrov.

9. aug 2021 o 15:47 red.

SNINA. Na osem dní sa pre 80 detí z celého východného Slovenska stal v nedeľu novým domovom Vihorlat Resort na Sninských rybníkoch.

Deti v tábore Korzárland sa už rozdelili do oddielov a pustili sa do náročnej novinárskej práce, teda do písania článkov do novín Korzárik, ale vychutnávajú si aj zábavu v hotelovom areáli.

Kamaráti, hry, sranda

Humenčana Mateja Kalanina (9) prihlásila na 14. ročník Korzárlandu mamka.

„Najviac som sa tešil na svojich kamarátov Miška a Alexa, ktorých inak cez leto nestretávam. A veľmi sa teším aj na všetky táborové hry, bude to sranda. Varia tu výborne, najviac mi chutila gulášová polievka, ktorú sme mali hneď po príchode,“ prezradil Matej.

„Mamka mi zatiaľ nechýba, mám tu namiesto nej milú vedúcu – ministerku zábavy Bronku.“

V pondelok si deti užívali relax v bazéne, ktorému sa v krásnom počasí jednoducho nedá odolať, súťažili vo farebných družstvách a čakala ich dôležitá úloha – voľba vlády Korzárlandu. Jej zloženie, čiže premiéra aj ministrov vám predstavíme v ďalšom článku.