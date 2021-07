Tréner Erik Cap rozhodne necestuje do Tokia na výlet. Berie aj slovenskú zástavu

Najdôležitejšie je nastaviť hlavu na deň zápasu.

26. júl 2021 o 0:00 Jana Otriová

Na letnú olympiádu do Tokia letia ako poslední z výpravy našich športovcov. Tréner Erik Cap (44) a zápasník vo voľnom štýle Boris Makojev (28) zdôrazňujú, že rozhodne nejdú na výlet a do batožiny si pribalia aj slovenskú zástavu. Keby náhodou... Náročná kvalifikácia medzi šestnástku najlepších svetových voľnoštýliarov utvrdila skúseného trénera zo Sniny, že najdôležitejšie je nastaviť u svojho zverenca hlavu.

Ste hlavný tréner a vedúci výpravy zápasníkov. S kým a kedy odlietate?

- Odchádzame vo štvrtok 29. júla, odlietame z Viedne. Do Tokia priletíme 30. júla, let potrvá 11 hodín. Sme traja: náš reprezentant Boris Makojev a druhý tréner, jeho otec Achsarbek. Boris bude súťažiť vo voľnom štýle vo váhovej kategórii do 86 kilogramov. V zápasení gréckorímskym štýlom sa od nás nekvalifikoval nikto.

Boris pochádza zo severného Osetska. Odkedy je vaším zverencom?

- Od roku 2019, už dva roky sme u seniorov.

Preňho i pre vás je to prvá olympiáda. Kedy sa na nej predstaví?