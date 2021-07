Dobrjanskeho hrob i pamätník pre pápeža. Dedinka na okraji krajiny láka turistov

Čertižné spája s Poliakmi poľný chodník, chýba cesta.

23. júl 2021 o 0:00 Michal Frank

ČERTIŽNÉ. Na hranici s Poľskom v okrese Medzilaborce leží rusínska obec Čertižné. V malej dedine, neďaleko ktorej pramení rieka Laborec, je viacero turisticky pútavých zaujímavostí.

Zatraktívniť túto hraničnú obec by mala nová cesta smerom na Poľsko. Prvá susedná obec Jaśliska je blízko a zároveň ďaleko.

Priamo do Poľska

„Chceme s ňou nadviazať úzku spoluprácu, ale bez cesty to nejde. Je to len deväť kilometrov, ale teraz to obchádzame naokolo a je to vyše 50 kilometrov,“ hovorí starosta obce Čertižné Peter Tričák (Smer-SD). Teraz je medzi oboma dedinkami poľná cesta.

„Túto cestu by sme chceli sprejazdniť. Minimálne na turistickú premávku, lebo je tam veľký pohyb turistov. Z našej i z poľskej strany.“

Verí, že na budúci rok prejdú po tejto ceste prvé automobily.