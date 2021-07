Prečíta rozprávky v domčeku Deduška Večerníčka: Nesmieme na ne zabudnúť

Rusínska umelkyňa hovorí, že stará rozprávka i stará žena sú potrebné.

21. júl 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Výborne sa orientuje v rusínskej kultúre. Niekoľko rokov rozpráva deťom v letných táboroch rusínske rozprávky. Ľudové príbehy podľa umelkyne DANIELY KAPRÁĽOVEJ majú veľké čaro a sú plné životných múdrostí. Rodáčka zo Stakčína pracuje ako kunsthistorička v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum. Vyštudovaná výtvarníčka a fotografka sa hlási k rusínskym koreňom. Úctu k nim vzdala aj realizáciou fotografického príbehu o svojej mame, obyčajno-neobyčajnej dedinskej žene, ktorý vystavovala doma i v zahraničí a vyšiel aj knižne. Deťom priblíži rusínske rozprávky počas podujatia Objavte Poloniny v domčeku Deduška Večerníčka v Novej Sedlici.

Ako ste sa vlastne dostali k rozprávaniu rusínskych rozprávok deťom?

- Keď som pracovala v Sninskom kaštieli, organizovali sme tam deväťdňové letné tábory. Spočiatku sme to robili pre rusínske deti, neskôr aj pre rómske a slovenské. Fotografický ateliér niesol názov ,Ako išla krašanka (kraslica) na vandrovku´. Usporiadavali sme ho v spolupráci s občianskym združením Kolysočka (kolíska) päť ročníkov a mal u detí úspech. Tam som viac pričuchla k rusínskym rozprávkam.

Ako by ste charakterizovali rusínsku rozprávku?

- Je hlboko vrastená do ťažkého života Rusínov, do ich zemskej kôry a je v nich silné prepojenie a jednota s prírodou. Niekedy sa mi zdá, že to nie je ani vymyslený príbeh, ale reálny, len s pridaním hŕstky mystického, tajomného korenia. To jej dáva silný archetypálny náboj. Všeobecne si myslím, že rozprávky by povinne mali čítať nielen deti, ale aj dospelí. Rýchlo totiž zabudli na morálny kódex ľudského života, ktorý je nevyhnutný pre prežitie ľudstva. Rozprávky sú pre život človeka veľmi potrebné, pretože nás učia, ktorým smerom sa máme uberať, aké hodnoty máme uznávať, aby sme ostali ľuďmi, nie robotmi, netvormi či démonmi. Takže v konečnom dôsledku esencia rozprávky je pravdivý príbeh, ktorý nás učí, že cez trápenie, vytrvalosť, úskalia, útrapy sa dopracujeme k dobru, láske, pravde, spravodlivosti či pokore. Hodnotám, ktoré pôsobia na súdržnosť a celistvosť ľudstva, aby bolo humánnejšie. Ak dieťa má prístup k takýmto rozprávkam, dostane veľkú devízu do života. Aj to sú rusínske rozprávky.

Dnešné moderné mamičky by povedali, že v starých rozprávkach je veľa násilia...