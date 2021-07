V Snine nefungujú verejné toalety. Zatápa ich spodná voda

Mesto chce vybudovať nové na stanici aj vo verejnej tržnici.

19. júl 2021 o 0:00 Jana Otriová

SNINA. Oprava nefungujúcich verejných toaliet by stála 40-tisíc eur. Mesto chce radšej investovať do výstavby nových.

Nefungujú už dlho

Verejné WC v centre Sniny sú zatvorené už dlhé mesiace.

Otázku nefungujúcich zariadení otvoril na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Peter Vološin (KDH).

„Chcem sa spýtať, či v 21. storočí, v meste, ktoré má necelých 20-tisíc obyvateľov, chce byť vstupnou bránou do Polonín a smart mestom s bikesharingom, nemá človek kde vykonať potrebu? Nevieme túto vec vyriešiť, nech by to stálo čokoľvek?“ opýtal sa.

„Potom treba dať tabuľku, aby išli na mestský úrad. Tam sme zrekonštruovali hygienické zariadenia za 150-tisíc,“ povedal.

Občania: Je to hanba