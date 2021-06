Zomrel novinár a spisovateľ Jozef Hrubovčák

Počas normalizácie nesmel písať a publikovať. Po roku 1989 ho rehabilitovali.

21. jún 2021 o 14:09 Jana Otriová

HUMENNÉ. Novinár a spisovateľ Jozef Hrubovčák z Humenného nás vo štvrtok opustil vo veku 86 rokov.

Jozef Hrubovčák sa narodil v Brekove 19. júla 1934. Ako chlapec túžil po profesii letca či námorníka. Neprijali ho. Nakoniec sa vyučil za stavebného zámočníka v učilištiach vo Vranove nad Topľou, Prešove a v Žiline.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na redaktorskú dráhu vykročil v roku 1953 v podnikových novinách Východoslovenský montážnik v Košiciach, odkiaľ neskôr prestúpil do podnikového časopisu Prúdom v Chemkostave v Strážskom.

Zakázali mu publikovať

Absolvoval ročnú novinársku školu pre pokročilých žurnalistov na vysokej politickej škole v Prahe.

Súvisiaci článok Po augustovej invázii mali Východoslovenské noviny aj biele miesta Čítajte

Jeho novinárska kariéra pokračovala v redakcii Nového života v Prešove, v denníku Východoslovenské noviny v Košiciach i v podnikovom časopise Chemlon v Humennom.

Za zverejnenie kritických ohlasov pracujúcich Chemlonu za „internacionálnu pomoc“ spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 ho pozbavili funkcie šéfredaktora a zakázali mu publikovať.

Redaktorskú stoličku musel vymeniť za post bezpečnostného technika.

Po roku 1989 ho novinársky i pracovne rehabilitovali a tak mohol opäť pracovať v redakcii Chemlon. Vymenovali ho aj do funkcie predsedu redakčnej rady regionálneho týždenníka Podvihorlatské noviny, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku.

Získal niekoľko ocenení

Súvisiaci článok Otcovo dodrúzgané telo pochovali zabalené v plachte Čítajte

Za novinársku prácu získal niekoľko ocenení.

Počas života služobne i súkromne navštívil 38 štátov na rôznych kontinentoch, odkiaľ si priniesol veľkú zbierku receptov.

Vydal tri knihy o účastníkoch SNP, o výčinoch banderovcov na východe Slovenska a o histórii hasičstva v bývalom okrese Humenné.

Tie mu však ideologická komisia OV KSS v Humennom nedovolila vydať.

Svoju životnú púť zaznamenal v autobiografii pod názvom Okrídlený čas, pamätnica o dobe, ktorú som prežil. Kniha vyšla v roku 2017.

Úryvky z nej publikoval aj v týždenníku Humenské noviny a na webovej stránke denníka Korzár.

V minulom roku vydal knihu Nestisnutá pravica.

Súvisiaci článok Poslali ho do gulagu. Domov sa vrátil so Svobodom Čítajte

V roku 2008 mu udelili Cenu mesta Humenné.

Písací stroj bol obľúbeným spoločníkom Jozefa Hrubovčáka aj vo vysokom veku a prispieval do rôznych periodík.

Mrzelo ho len jedno, že najtvorivejšie roky mu už nikto neprinavrátil...

Najbližší, priatelia a známi ho odprevadili na večnosť v pondelok 21. júna.