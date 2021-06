Ohrozil auto v protismere, dostal pokutu a prišiel o vodičák

Vodiča polícia odhalila na základe videa. Pozrite si ho.

18. jún 2021 o 15:38 Róbert Bejda

SNINA. Pred časom sa na sociálnej sieti objavilo video so správou od občana:

„Prosím o zdieľanie videa z cesty pri Topoľovej aleji v Snine. V aute sme boli celá rodina, vodič tmavomodrého WV Golfu vyletel do protismeru a keby pri ceste nebolo voľné parkovisko, ktovie, ako by to dopadlo..."

Autor videa oznámil túto udalosť aj na polícii, ktorá začala konať, stotožnila vozidlo aj priestupcu.

A ten už pozná svoj trest.

„Za riskantnú a nezodpovednú jazdu dostal pokutu a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 12 mesiacov," informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

