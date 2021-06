Pokus č. 3 v Humennom vyšiel. Predstavenstvo mestskej akciovky je kompletné

Meričko: Agóniu treba čím skôr ukončiť.

10. jún 2021 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Humenskí poslanci na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva odhlasovali ďalších dvoch členov predstavenstva 1. Humenskej, a. s. Stalo sa tak až na tretí pokus.

Ľubomír Beca a Vladimír Paprčka doplnili trojicu členov predstavenstva 1. Humenskej, a. s. Tretím členom je Jaroslav Šepeľa, kameraman Humenskej televízie (HNTV), ktorého poslanci schválili počas prvého hlasovania na májovom rokovaní zastupiteľstva.

Druhý pokus dohodnúť sa na menách na mimoriadnom rokovaní nevyšiel. Ani tretie hlasovanie nebolo úplne bezproblémové.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zrušenie by stálo vyše milióna

Primátor Miloš Meričko (nezávislý) vysvetlil dôvody, pre ktoré stopercentnú humenskú akciovku, ktorá má v správe futbalový štadión a HNTV, nemožno zrušiť.

Hlavným dôvodom jej založenia ešte za bývalého vedenia mesta bola úspora DPH pri výstavbe futbalového štadióna.

„V prípade zrušenia by sme museli štátu vrátiť DPH. A to nie je všetko. Štadión je majetkom akciovky, jeho prevod na mesto alebo Správu rekreačných a športových zariadení by znamenal ďalšie platby: dvadsaťpercentnú daň z príjmov. Už sme vysoko nad miliónom eur,“ povedal.