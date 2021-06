Tristokilový medveď si v pasci zrejme odhryzol labu a prežil. Zabili ho však poľovníci

Zoológ: Kde sú medvede, treba si spievať.

4. jún 2021 o 0:00 Jana Otriová

Voľakedy privážali do Polonín medvede z Tatier či stredného Slovenska a miestni ich chytali do obrovských pascí. V súčasnosti populácia medveďov narastá, pribúda aj stretov šelmy s človekom. O medveďoch v Národnom parku (NP) Poloniny sme sa porozprávali so zoológom Správy NP Poloniny Jozefom Štofíkom.

Na území Bukovských vrchov a NP Poloniny sa medvede vyskytovali odnepamäti.

- Pri štúdiu historických podkladov boli zozbierané a vyhodnotené materiály o výskyte medveďov od roku 1565 až po súčasnosť. Na základe nich sa dá predpokladať, že sa tu vyskytovali nepretržite. Aj v časoch hrozby úplného vyhubenia medveďov na Slovensku tvorilo územie Bukovských vrchov okrajovú oblasť výskytu východokarpatskej subpopulácie medveďa hnedého. Koncom 20. a začiatkom 21. storočia sa populácia medveďa hnedého v tomto území výrazne posilnila v porovnaní s minulosťou a opätovne sa rozšírila do okolitých území Vihorlatských vrchov, Laboreckej a Ondavskej vrchoviny.

Kde všade sa spomínal výskyt medveďov?