Ružový Sninský okres vrátil do lavíc stredoškolákov. Zistili, že si chýbajú, do školy sa tešili

Riaditeľka: Ťukanie do mobilu nestačí.

11. máj 2021 o 13:49 Jana Otriová

SNINA. Sninský okres je podľa covid automatu ružový. Od pondelka v Snine prešli na prezenčné vzdelávanie tri stredné školy.

Na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) sa po takmer siedmich mesiacoch do školských lavíc vrátili žiaci až v utorok, v pondelok mali voľno pre prijímačky.

Prvý deň na oboch stranách panovali radosť i obavy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tešili sa na spolužiakov, báli sa skúšania

„Teším sa na spolužiakov, na učenie ani veľmi nie. Obávam sa skúšania, asi by som to nezvládol,“ hovorí Kristián Roháč (16), prvák v odbore technické lýceum.

Súvisiaci článok Covid automat od 10. mája: Na východe nebude ani jeden bordový okres Čítajte

Dištančné vyučovanie pokladal za „celkom ľahké“.

„Veľmi som sa neučil,“ priznáva.

Radosť z návratu do školy potvrdzujú aj Patrik Buchlák a Paťo Zöller, prváci z odborov technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika.

„Tešíme sa aj na učiteľov, aby sme sa niečo naučili a školu dokončili. Chýbali nám spolužiaci,“ hovoria.

„Od rána som sedel za počítačom, večer som si robil úlohy. Bolo to náročné,“ zdôrazňuje Patrik.

Najviac sa boja skúšania a písomiek.

„Teraz to bude ťažšie. Budeme sa musieť viac učiť. Niektorí žiaci na učenie dištančnou formou kašľali. Zo začiatku to vyzeralo v pohode, myslel som si, že sa to rýchlo skončí a pôjdeme opäť do školy. Po čase ma to už prestávalo baviť. Niekedy učitelia dávali veľa domácich úloh a nestíhal som, pracoval som aj po večeroch. Už ma to štvalo,“ zdôveruje sa Paťo.

Prax bude chýbať