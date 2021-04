Už 55 mladých afganských migrantov prišlo tento rok do centra v Medzilaborciach

Utekajú pred vojnou. A potom aj od nás.

17. apr 2021 o 0:00 Jana Otriová

MEDZILABORCE. Do Centra pre deti a rodiny v Medzilaborciach, jediného špecializovaného zariadenia pre maloletých migrantov bez sprievodu dospelej osoby, prichádza v ostatnom čase rekordný počet mladých Afgancov.

Zo zariadenia aj najčastejšie utekajú.

Rekordný počet

V tomto roku prijalo Centrum pre deti a rodiny rekordný počet Afgancov.

Od začiatku roka do polovice apríla prišlo do centra 55 neplnoletých chlapcov.

„Zvyšujúci sa počet pozorujeme už od vlaňajška. Oproti minulým rokom je nárast značný. Musíme rozšíriť kapacity,“ hovorí riaditeľ Vladislav Fejo.

Netaja sa tým, že chcú na Západ

Chlapci utekajú z rodnej krajiny pred vojnou a zlými životnými podmienkami.

Ich cieľom sú krajiny západnej Európy, hlavne Nemecko, Rakúsko či Taliansko.

Robia tak z ekonomických dôvodov.

Potrebujú zarobiť peniaze, aby ich mohli poslať rodine, ktorá sa neraz zadlžila, aby zaplatila prevádzačom.

Mnohí tam majú príbuzných, ktorí im pomôžu.

„Chlapci sa tým netaja. Po čase sa nám 'otvoria' a povedia nám to. Niektorí nás prosia, aby sme im pomohli dostať sa do vysnívanej krajiny. Niektorý sa aj rozplače: Pomôžte mi, lebo musím, musím ísť ďalej, prosí. Je to ťažké,“ hovorí Fejo.

Sú pod tlakom

Tlak rodiny na chlapcov, aby za každú cenu pokračovali v ceste za ekonomickou slobodou, je podľa Feja veľkým problémom najmä v poslednom čase.