Všetky služobné autá majú GPS, len primátorkino nie. Kontrolórovi sa to nepáči

Je to o transparentnosti, hovorí Pargáč.

15. apr 2021 o 0:00 Jana Otriová

SNINA, HUMENNÉ, MICHALOVCE, TREBIŠOV. Sninský mestský úrad využíva päť služobných vozidiel, sledovací systém GPS je len v štyroch.

Iné zemplínske mestá takúto službu nevyužívajú.

Kontroloval smernicu

Hlavný kontrolór mesta Snina Boris Pargáč sa v kontrolnej správe, ktorú predložil poslancom na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva, zaoberal aj kontrolou smernice o používaní služobných motorových vozidiel a jej dodržiavaním.

Aj keď v závere skonštatoval, že „smernica je zastaralá, neaktuálna, nereflektuje zmeny v zákonoch, terminológie, organizačné zmeny v štruktúrach mestského úradu, personálne zmeny na vedúcich pozíciách oddelení mestského úradu“, okrem drobných administratívnych nedostatkov závažné porušenia nezistil.

Všetky okrem jedného

Upozornil však na jednu skutočnosť.

Zamestnancom mestského úradu slúži päť áut, štyri fiaty a jeden VW Passat. Štyri fiaty rôznych typov využívajú aj pracovníci Domova pokojnej staroby a tiež aktivačné služby.

Vo všetkých okrem passata je namontované sledovacie zariadenie GPS. Toto auto využíva primátorka Daniela Galandová (nezávislá).

„Pani primátorka sa nadštandardne a moderne správa aj v tomto prípade. GPS zaviedla do všetkých služobných áut mestských organizácií, okrem svojho služobného auta. Nepáči sa mi to. Ak má byť dodržaná jej proklamovaná transparentnosť, o ktorej hovorila pred voľbami, zavedenie novej kultúry a politiky do vedenia mesta, potom by nemal byť problém namontovať GPS aj do tohto auta,“ myslí si Pargáč.