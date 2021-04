Nemocnica stále nevie, či môže vyraziť očkovať po obciach

Rezortu márne písala už trikrát. Župy na východe sa aktivizujú.

12. apr 2021 o 0:00 Jana Otriová

SNINA. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) predstavil projekt mobilných očkovacích jednotiek.

Do obcí, aj tých najodľahlejších, chce poslať „očkovacie autobusy“.

Podobnú snahu prezentovala sninská mestská nemocnica už pred mesiacom.

Stále čaká na povolenie od ministerstva zdravotníctva.

Kulan: Naša myšlienka je podobná

Špeciálne vybavené autobusy s vakcinačnými tímami by sa podľa vedenia BSK mali dostať k seniorom v obciach, aby nemuseli cestovať do veľkokapacitných očkovacích centier.

S pomocou starostov a vlastného call centra by ich kraj predtým adresne oslovoval. Očkovací tím by mal tiež ísť do domácností k seniorom, ktorí sú imobilní.

„Je to podobná myšlienka ako naša. O povolenie sme žiadali ministerstvo zdravotníctva už pred mesiacom,“ reaguje konateľ spoločnosti Nemocnica Snina Andrej Kulan.

Mestská nemocnica má k dispozícii riaditeľské auto a kompletný očkovací tím. Od ministerstva potrebuje povolenie a dostatok vakcín.

„Chceme očkovať v domovoch sociálnych služieb, nevládnych, chorých a starých obyvateľov obcí len v Sninskom okrese. Za hranice okresu nepôjdeme,“ zdôrazňuje Kulan.

S ministerstvom vedie papierovú vojnu.