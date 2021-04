Humenská mestská polícia má 30 rokov. Niektorí policajti v nej prežili celý aktívny život

Primátor ocenil 12 služobne najstarších.

9. apr 2021 o 18:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Mestská polícia v Humennom oslávila 30. výročie založenia.

Zriadili ju 5. apríla 1991 uznesením mestského zastupiteľstva ako poriadkový útvar pre zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku v meste namiesto jestvujúcej Inšpekcie verejného poriadku.

Prežili v nej celý aktívny život

Dvanásť služobne najstarších členov mestskej polície si v obradnej sieni kaštieľa prevzalo z rúk primátora Miloša Merička (nezávislý) pamätnú plaketu.

Miroslav Jevič, Pavel Turcmanovič, Alena Kuliková, Eva Milčová, Pavol Bažík, Maroš Holúbek, Peter Krikunov, Anton Fic, Vladimír Varchola, Miloš Vrančík, Ján Antoni a Ladislav Fedič pracujú v jej radoch už viac ako 25 rokov.

Stretnutie bolo príležitosťou nielen na ocenenie práce mestských policajtov v ťažkých pandemických časoch, ale hlavne na zaspomínanie si na staré časy.

Stál pri zrode zákona

V radoch ocenených nechýbali ani dvaja bývalí náčelníci.

Vasiľ Goc viedol políciu v rokoch 1996 – 1999. Je spoluautorom novely zákona o obecnej polícii.

„Bolo ťažké presadiť návrh do legislatívnej rady, do parlamentu. Teším sa, že sa mi to podarilo,“ hovorí.

Pripravoval tiež pracovníkov mestskej polície na spôsobilosť.