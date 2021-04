Ukrižovanie Ježiša vtesnal do vajíčok, betlehem do škrupiny. Riadna babračka, vraví

Senior tvorí krásne miniatúrne figúrky.

2. apr 2021 o 0:00 Jana Otriová

BELÁ NAD CIROCHOU. Bývalý baník a železničiar Pavol Mitro (70) z Belej nad Cirochou v Sninskom okrese vtesnal do vajíčok krížovú cestu.

Miniatúrne figúrky vypracované do najmenších detailov sú pastvou pre oči.

Maľuje a kreslí od detstva

Vajíčko, slepačie, kačacie, husacie, pštrosie či prepeličie sa pod rukami Pavla Mitra mení na malé umelecké dielko.

Maľuje a kreslí odmalička. Babička, pôvodom Francúzka, i mama obľubovali ručné práce a viedli k tvorivosti aj svoje deti.

„V škole som kreslil výkresy pre celú triedu,“ hovorí.

„Prišli do školy robiť nábor. Pod zemou som dovtedy ešte nebol, chcel som si to vyskúšať. Pracoval som v železorudných baniach aj v uhoľných v Karvinej. Tam to bolo horšie pre množstvo prachu. Neskôr som prešiel k železnici,“ spomína, ako sa dostal k „chlapským“ profesiám.

Túžba po tvorivých aktivitách sa uňho naplno prejavila pri maľovaní kraslíc a tvorbe miniatúrnych betlehemov v orechových škrupinách.

Skúša rôzne techniky

Pán Pavol zdobí vajíčka už takmer dve desaťročia.