Svetový fenomén dorazil na východ. Už sa nevymieňajú známky, hitom sú semienka

29. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

História pozná výmenu všeličoho, no výmena semien na pestovanie je nevšedná a pomerne nová kategória. Vo svete sa semienkovne rozmohli pred ôsmimi rokmi a jednu máme dokonca aj na východe. Zakladateľka Semienkovne Snina FRANTIŠKA DUNAJOVÁ vysvetľuje, ako taká bezplatná výmena funguje, o ktoré semienka je najväčší záujem a množstvo iných zaujímavostí, ktoré sa hodia aj v tomto začínajúcom sa jarnom období.

Ako dlho funguje v Snine semienkovňa?

- Prvýkrát bola semienkovňa otvorená v roku 2018 v Sninskom kaštieli. Spočiatku sme mali päťdesiat druhov semien od približne dvadsiatich pestovateľov. Potom to bolo na striedačku, raz bol záujem väčší a potom zas boli mesiace, keď až tak nie. Teraz som semienkovňu naštartovala opäť a záujem je obrovský. Možno tomu prospel online priestor a možno tak trošku súčasná situácia. Je väčší priestor venovať sa záhrade, ľudia trávia čas na chalupách.

Koľko semien je v semienkovni momentálne?

- Neustále sa to mení, ale je to zhruba 170 druhov od šesťdesiatich ľudí z celého Slovenska. Semienkovňa semienka zapožičiava. Hlavnou pointou je zdieľať alebo vymieňať si semienka medzi sebou. Musia pochádzať zo zdravých úžitkových alebo okrasných rastlín a musia byť pestované organickým spôsobom, teda bez použitia chemických postrekov a umelých hnojív.

Niečo také, ale v malom funguje aj v komunite záhradkárov. Aj oni si zvyknú cez ulicu pýtať semienka alebo odrezky z rastlín. Kedy sa takáto výmena zoficiálnila?

- Historicky sa nápad založiť semienkovňu datuje do Francúzska a roku 2013, odtiaľ sa to začalo šíriť do celého sveta. V Európe sa semienkovne tešia veľkému záujmu, aj v USA. Vo veľkom sa to rozmohlo najmä v Českej republike, tam je ich aktuálne presne 165. Na Slovensku viem o šiestich, na východe je len táto jedna.

Hovoríte o zapožičaní semienok, to znie, akoby ich pestovatelia potom museli aj vrátiť.