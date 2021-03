Majerský: Heger sľúbil, že chaos s očkovaním sa už nezopakuje. Dáta nám sprístupnili až v noci

V Humennom mali hodinový prestoj.

PREŠOV, POPRAD, HUMENNÉ. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO), ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva zdravotníctva, prisľúbil, že ďalší víkend už chaos a zmätky okolo očkovania proti ochoreniu Covid-19 nebudú.

Uviedol to v sobotu v popradskom očkovacom centre predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH).

PSK ešte v piatok večer informoval, že Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) mu nesprístupnilo dáta na víkendové očkovanie a zaregistrovaným poslalo potvrdzujúce SMS správy s nesprávnymi údajmi očkovania.

Heger sa na sobotňajšom brífingu v Trenčíne vyjadril, že ak sú nejaké technické problémy, spojili komunikáciu Národného centra zdravotníckych informácií priamo s Prešovským krajom, aby sa doladili akékoľvek technické nezrovnalosti.

Ako podotkol, dobrou správou je, že občania majú tieto kapacity k dispozícii a môžu byť zaočkovaní všetci, ktorí sa prihlásili.

Dáta im sprístupnili v noci

"Môžem potvrdiť, že dáta nám boli sprístupnené ráno o pol tretej. To znamená, že my sme ešte v piatok o polnoci vôbec nevedeli, či budeme pracovať s dátami tých osôb, ktoré sa nahlásili cez systém čakárne. Naši informatici boli celú noc hore a tieto dáta sa podarilo získať, nahrať do systému a dnes (v sobotu - pozn. red.) teda môžeme očkovať," ozrejmil vedúci odboru zdravotníctva Jozef Tekáč.

Podľa jeho slov, ak by sa to nepodarilo, museli by ručne nahadzovať dáta každej jednej osoby, čo by znamenalo obrovské časové sklzy.

Pred centrami by sa tvorili veľké rady a z časových dôvodov by nedokázali zaočkovať všetky osoby.

V Humennom mali hodinový prestoj

Tekáč podotkol, že vo vakcinačnom centre v Humennom bol doobeda zhruba asi hodinový prestoj.

"Je tam päť vakcinačných tímov, avšak nedostavili sa ľudia na vakcináciu a my teraz analyzujeme, kde nastal problém," doplnil.

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch telocvične Obchodnej akadémie v Humennom sa očkuje už tretí týždeň.

„Máme zaočkovať 900 ľudí. Zaregistrovalo sa necelých 700, neprišlo asi 150. Namiesto nich berieme náhradníkov podľa kritérií, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva,“ informoval Marcel Novák, vedúci oddelenia správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia Úradu PSK.

Prednosť mali ľudia nad 55 rokov, respektíve od 50 rokov z kritickej infraštruktúry.

„Pre nás je priorita, aby ani jedna dávka vakcíny nevyšla nazmar,“ dodal.

Predpoludním zaznamenali v centre prestoj.

„Istý čas ľudia neprichádzali vôbec. Trikrát sme na tri – štyri minúty mali úplne prázdnu telocvičňu,“ povedal.

Vysvetlenie vidí Novák v problémoch pri registrácii i v medializovaných prípadoch o údajných úmrtiach po zaočkovaní, ktoré sa však nepreukázali.

„Ľudia sa boja,“ dodal.

Náhradníci sa dostávali na rad priebežne, pred štvrtou popoludní stál pred centrom dlhý rad záujemcov o očkovanie.

„Očakávame ešte asi 140 zaregistrovaných, ak neprídu, vezmeme náhradníkov,“ uzavrel Novák.

Reakcie očkovaných

Martin Drobňák využil možnosť zaočkovať sa ako náhradník.

„Zatelefonovali mi, chcem sa dať očkovať. Pohybujem sa medzi ľuďmi a je to najlepší spôsob ochrany,“ povedal.

„Nemali sme problém s registráciou. Tu je všetko výborne zabezpečené, už len čakáme po očkovaní 15 minút,“ pochvaľoval si pán Ján (59) z Kamenice nad Cirochou. Očkovať sa prišiel spolu s manželkou.

„Radšej sa zaočkovať, ako 15 dní ležať doma v teplotách a s problémami. Treba zarábať, žiť, bez očkovania to nejde. Prídu na to aj tí, čo sa zatiaľ očkovať nechcú, len im dlhšie trvá, kým dospejú k rovnakému záveru,“ dodal.

Originálny rezervačný systém

Predseda PSK potvrdil, že kraj má vymyslený aj originálny rezervačný systém, ktorý pochválilo i Ministerstvo zdravotníctva SR.

"Keď ho budeme môcť uplatniť aj počas ďalších víkendov a ministerstvo si ho osvojí, bude to jednoduchšie aj pre ostatné kraje a celé Slovensko," priblížil.

PSK v sobotu očkuje vo vakcinačných centrách v Prešove, Humennom a v Poprade.

Majerský dodal, že takéto centrá chcú zriadiť i v Bardejove a Starej Ľubovni.

