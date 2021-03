Kraslice Humenčanky sa dostali aj ku Karlovi Gottovi a Eltonovi Johnovi

Krehká nádhera lahodí oku a teší ľudí.

28. mar 2021 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Humenčanka Marta Javorská má tvorivosť v krvi.

No po tom, čo nastúpila na oddelenie agitácie a propagácie osvetového strediska, sa písmo a maľovanie pútačov stali odrazovým mostíkom a spúšťačom jej kreatívnych aktivít.

Roky viedla krúžky, kluby a kurzy kreativity a ručných prác. Pracovala so žiakmi, učiteľmi i dospelými.

Venovala sa písmomaliarstvu, vydala príručku, ako zvládnuť umelecké písmo a zdokonaľovať sa v ňom.

„Vždy ma ťahalo k tvorivým aktivitám. Mama maľovala obrazy, jej bratranec bol akademický maliar, mali sme to v rodine, v krvi. I ja som to chcela skúsiť,“ hovorí dnes už aktívna seniorka o svojich začiatkoch.

„Milujem kvety. Sú na všetkých mojich obrazoch,“ zdôrazňuje.

Vždy experimentovala

Začiatky tvorivosti pribrzdila starostlivosť o domácnosť a deti.

„Namaľovala som päť obrazov, potom päť rokov nič. Stále ma však tvorivé práce pokúšali. Posledný obraz stál rozrobený tri roky, dokončila som ho v kúpeľoch v Bardejove. Je to ako s básňami, básnik píše, len keď ho kopne múza. Tak je to aj so mnou,“ vraví pani Marta.

Ešte ako dievča sa pustila aj do zdobenia kraslíc.