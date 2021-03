Zdravotníčky v prvej línii: Najťažšie je stretávanie sa so smrťou

Humenská samospráva sa im poďakovala.

8. mar 2021 o 13:12 Jana Otriová

HUMENNÉ. Sto darčekových balíčkov a stokrát ďakujem. Takto humenská samospráva v pondelok na MDŽ vyjadrila úctu a poďakovanie lekárkam a sestrám na covidovom oddelení humenskej nemocnice.

„Hovorí sa, že ženy sú slabšie pohlavie. Denná prax a život nám prinášajú veľa dôkazov o tom, že toto tvrdenie nie je celkom pravdivé. Žena zastáva nielen svoje profesijné postavenie, ale v druhej zmene plní úlohy ako láskavá matka, milujúca manželka, obetavá priateľka a dobrá kolegyňa,“ prihovoril sa sestrám, ktoré si prišli pred nemocnicu prevziať balíčky, vedúci odboru správy majetku mestského úradu Slavomír Novák, .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stoja v prvej línii

Súčasná ťažká doba potvrdzuje silu žien niekoľkonásobne.

Lekárky a sestry už takmer rok stoja v prvej línii v boji s pandémiou.

„Ženy sú významným pilierom vo všeobecnosti v celom zdravotnom systéme, najpočetnejším aj najvýznamnejším,“ povedal Stanislav Saladiak, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice A. Leňa v Humennom.

Humenská nemocnica má posledné týždne takmer stopercentnú obsadenosť na covidovom oddelení.

„Situácia je stále vážna, tlak na lôžka a umelé pľúcne ventilácie stále existuje. Aktuálne máme len niekoľko voľných miest,“ spresnil.

Strach o budúcnosť

Balíčky si prišla prevziať pätica zamestnankýň nemocnice - Svetlana Sopirjaková, Eva Podobinská, Emília Šteffeková, Beáta Zatrochová a Jana Rošová.

„Musíme to zvládať, je to naše poslanie,“ povedala Emília Šteffeková.

Na covidovom oddelení pracuje už rok.

„Najťažšie je stretávanie sa so smrťou. Zvyknúť sa na to nedá, ale musíme to akceptovať. Je to kolobeh života,“ dodala.

Po náročnej práci sestrám pomáha rodina, domáce prostredie, kde sa môžu „ventilovať“.

Šteffeková zdôraznila, že prežili už lepšie i horšie obdobia, ale v ostatnom čase sa situácia prudko zhoršuje.

„Pribúdajú pacienti, máme vážne zdravotné stavy. Máme čím ďalej mladšie ročníky, máme strach o budúcnosť,“ dodala.

Mnohé covid prekonali

Svetlana Sopirjaková čerpá po práci sily v rodinnom prostredí, v prechádzkach do prírody.

„Zo začiatku sme nevedeli, do čoho ideme. Mysleli sme si, že to potrvá mesiac – dva, ale teraz je to najhoršie. Pacienti pribúdajú, sestry sú vyčerpané,“ povedala.

„Už sme si zvykli, prišli sme na systém práce. Keď je nás viac, ide to ľahšie. Zo začiatku veľa sestier vypadlo z práce, lebo boli pozitívne. Chránime sa, ale už nemáme obavy, vieme, do čoho ideme,“ dodala.

„Máme dobrovoľníkov kňazov, ktorí nám veľmi pomáhajú. Rozprávajú sa s pacientmi, veľmi im to pomáha,“ uzavrela.

Covid Automat: Tabuľka s aktuálnymi opatreniami a zákazmi

Všetko o očkovaní vakcínou proti Covid-19 na Slovensku

Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia koronavírusu na Slovensku

Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť?