V Humennom a okolí rozbehli petíciu. Nechcú červenú nemocnicu

Ľudia sa boja, že budú musieť za zdravotnou starostlivosťou cestovať.

1. mar 2021 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Humenskej nemocnici hrozí, že sa zmení na červenú a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť len pacientom s ochorením Covid-19.

Verejnosť rozbehla petíciu proti tejto transformácii.

Samospráva je proti

Nesúhlasné stanovisko s premenou Nemocnice A. Leňa na červenú vyjadril primátor Miloš Meričko (nezávislý).

Samospráva sa obáva, že by sa tak výrazne obmedzila zdravotná starostlivosť predovšetkým pre ľudí s inými ochoreniami ako je Covid–19.

Obavy sa týkajú tiež definitívneho zatvorenia niektorých oddelení a prepúšťania zamestnancov.

Radnica preferuje možnosť, že by sa v prípade potreby reprofilizovala len časť v Internistickom pavilóne, ktorý verejnosť pozná ako Liečebňu dlhodobo chorých (LDCH).

Ohrozenie dostupnosti

Nesúhlas s pretransformovaním humenskej nemocnice na červenú vyjadrujú obyvatelia mesta a obcí okresov Humenné a Medzilaborce podpisom pod online petíciu.

Vo štvrtok ju rozbehla skupina ľudí pod vedením riaditeľa Technických služieb mesta Humenné Milana Kuruca.

V petičnom výbore je tiež lekár Tibor Focko a mestský poslanec Martin Ruščanský (klub Odvážne Humenné).

„Ide nám o to, aby bola zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre necovidových pacientov. Podľa nášho názoru transformáciou nemocnice dôjde k výraznému ohrozeniu dostupnosti. Budeme musieť za ňou cestovať do Michaloviec, Svidníka, Stropkova, Vranova či do Sniny,“ hovorí Kuruc.

Nie každý má auto

Veľký problém by to bol podľa neho najmä pre ľudí z vidieka.