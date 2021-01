Druhé kolo skríningu v Snine a v Humennom bude dva dni

V oboch mestách bude po päť odberných miest.

29. jan 2021 o 13:08 TASR

SNINA, HUMENNÉ. V súvislosti s druhým kolom skríningu na ochorenie Covid-19, ktoré sa počas víkendu uskutoční v okresoch Snina a Humenné, okresné mestá spustili rezervačný systém na testovanie.

Testovať sa tam bude dva dni.

Snina

Ako informovala Michaela Šalachová z Mestského úradu (MsÚ) v Snine, mesto opäť zriadi päť mobilných odberových miest (MOM).

Záujemcovia ich nájdu v priestoroch Cirkevnej spojenej školy na ulici Švermovej, Základnej školy (ZŠ) na ulici Komenského, v elokovanom pracovisku ZŠ P. O. Hhviezdoslava, v priestoroch ZŠ na Študentskej ulici a ZŠ na Budovateľskej ulici.

Odbery sa budú vykonávať od 8.00 do 12.30 h, od 13.00 do 17.00 h a od 17.00 do 20.00 h, s tým, že posledný odber bude vždy pol hodinu pred prestávkou alebo ukončením testovania.

„Na testovanie je potrebné zobrať si so sebou občiansky preukaz a v prípade detí ich preukaz poistenca. Obyvatelia mesta Snina sa v rámci plošného skríningu na ochorenie Covid-19 môžu dať otestovať na ktoromkoľvek odbernom mieste," povedala Šalachová.

Humenné

Rovnaký počet MOM budú mať k dispozícii aj ľudia v Humennom.

Radnica ich zriadi v priestoroch ZŠ na ulici SNP, ZŠ na ulici Hrnčiarskej, ZŠ na ulici Pugačevovej, v priestoroch Centra voľného času Dúha a v Komunitnom centre Podskalka.

„Na testovanie je už možné objednať sa prostredníctvom rezervačného systému na vybrané odberové miesto a konkrétny čas," uviedla Veronika Lattová z tlačového referátu MsÚ v Humennom.

Testovanie sa uskutoční v čase od 7.00 do 11.30 h, následne bude od 12.00 do 12.45 h prestávka na obed. Popoludní sa bude testovať od 12.45 do 17.00 h a po prestávke od 17.30 do 19.00 h.

Bližšie informácie o rezervácii záujemcovia nájdu na webstránkach jednotlivých miest.