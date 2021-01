V okresoch Snina a Medzilaborce je odberných miest menej

Niektorí budú musieť za testami cestovať do väčších obcí.

21. jan 2021 o 15:13 Jana Otriová

HORNÝ ZEMPLÍN. V okresoch Snina a Medzilaborce je počet odberných miest na víkendový plošný skríning o polovicu nižší ako v minuloročných testovaniach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stále a dočasné

V okrese Snina otvoria na víkendový plošný skríning menej odberných miest ako v predchádzajúcich plošných testovaniach. Obyvatelia budú mať k dispozícii 18 odberných miest.

Súvisiaci článok V okrese Humenné sa bude dať otestovať na 41 miestach Čítajte

Podľa prednostu Okresného úradu v Snine Evalda Štofíka treba hovoriť o stálych, resp. pevných mobilných odberných miestach (MOM), ktoré fungujú v meste a niektorých obciach už dlhší čas, a dočasných odberných miestach (DOM).

Tie budú v prevádzke len počas víkendu. V meste Snina bude takýchto miest päť. K nim treba prirátať tri stále v Dome humanity SČK, v nemocnici a na futbalovom štadióne.

Stále odberné miesta sú v Belej nad Cirochou, Dlhom nad Cirochou a v Ubli.

Dočasné OM budú v Hostoviciach, Kolonici, Novej Sedlici, Pčolinom, Pichniach, Stakčíne, Uliči, Zboji a v Zemplínskych Hámroch.

Strediskové obce

Strediskovými obcami, kde sa budú testovať aj obyvatelia okolitých obcí, sú Stakčín (Kalná Roztoka, Klenová, Jalová, Stakčínska Roztoka), Ubľa (Brezovec, Dúbrava, Hrabová Roztoka, Michajlov, Ruská Volová, Strihovce, Šmigovec). K Uliču patria Kolbasov, Príslop, Runina, Ruský Potok, Topoľa a Uličské Krivé. Do Pčoliného pocestujú Parihuzovčania a Čukalovčania, do Kolonice obyvatelia Ladomírova, do Hostovíc Osadňania.

Testovať sa bude oba víkendové dni.

„Tie obce, ktoré zriadili stále odberné miesta, si určia prevádzkové hodiny aj v ďalšie dni,“ doplnil prednosta.

Sú pripravení

Nižší počet odberných miest Štofík za problém nepokladá.

„Práve naopak, testovanie je rozložené do deviatich dní. Takúto formu považujem za efektívnejšiu a dobre vyriešenú. Vekové obmedzenie je od 15 do 65 rokov, takže by malo prísť menej ľudí,“ dodal.

Pre okres je objednaných 30-tisíc testov.

Certifikátov je nedostatok, prioritne ostávajú na stálych MOM. Nahradiť ich majú potvrdenia o vykonaní testu.

„Všetkým sme poslali link z ministerstva zdravotníctva, kde si ho stiahnu, vytlačia, podpíšu a opečiatkujú. Všade sú zabezpečení po dvaja zdravotníci, k dispozícii sú aj náhradníci. Koordinačný štáb je pripravený pomôcť obciam s akýmkoľvek problémom,“ doplnil.

Jediné, čo sa podľa prednostu Štofíka ovplyvniť nedá, sú vrtochy počasia, ktoré by sťažili prístup k obciam v Uličskej doline.

„Hlásia plusové hodnoty, nemalo by nás nič zaskočiť,“ uzavrel.

Len v sobotu, výnimkou je Radvaň

V okrese Medzilaborce znížili počet odberných miest na polovicu.

„Ide o to, aby boli rentabilné a päťeurová refundácia za každého otestovaného občana pokryla náklady na ich zriadenie a prevádzku,“ informoval prednosta Okresného úradu v Medzilaborciach Michal Sopko.

Základnou filozofiou bolo 400 – 500 obyvateľov na jedno odberné mesto a jeho strategická poloha. Objednali 12-tisíc testov.

„Pokryli sme aj Oľku, menšiu excentricky položenú obec, kde bude odberné miesto otvorené najkratšie. Zriadili sme ho tam preto, lebo dojazdové vzdialenosti do iných odberných miest sú priveľmi veľké,“ povedal.

V Oľke by sa malo testovať len 4 až 5 hodín.

„Dohodli sme sa, že sa bude testovať dovtedy, kým bude záujem. Možno sa doba predĺži,“ doplnil prednosta.

V okrese otvoria DOM v Habure, Krásnom Brode, Čabinách, Radvani nad Laborcom, Oľke a Výrave.

Miesta budú otvorené len v sobotu, jedine v Radvani nad Laborcom sa bude testovať počas oboch víkendových dní.

Po svojom

Online objednávanie nie je k dispozícii.

„Niektoré obce si to vyriešia napríklad webkamerami nad odberným miestom, iní budú o dobách čakania informovať na telefónnych číslach. Niekde sa pôjde podľa čísiel domov, podľa abecedy a podobne. Je to v kompetencii starostov,“ povedal.

Nedostatok certifikátov je realitou aj v Medzilaborskom okrese.

„Nemáme ich dostatok. Menším obciach pomôžeme tak, že potvrdenia o vykonaní testu vytlačíme pre ne na okresnom úrade,“ uzavrel Sopko.