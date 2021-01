Pracuje s migrantmi. Keď z tábora odchádzajú, Slovensko im príde zaujímavé

Hovorí im aj o našich zvykoch.

3. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

ĽUBOV ŠÁKOVÁ pracuje v záchytnom tábore v Humennom od jeho vzniku v roku 2006. Ide o jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku. Rozprávali sme sa s ňou napríklad o tom, ako tábor funguje, ako v ňom žiadatelia o azyl sviatkovali a ako sa s cudzincami dorozumieva.

Koľko ľudí je v súčasnosti v tábore?

- Teraz je tu ubytovaných 22 žiadateľov o azyl. Pochádzajú zo Sudánu, Turecka, Sýrie, Maroka, Líbye, Afganistanu a Alžírska. Počet žiadateľov nie je veľký, ale národnostné zloženie je široké.

Ľubov Šáková. (zdroj: Archív Ľ.Š.)

Sú to rodiny alebo jednotlivci?

- V súčasnosti tu máme len sólo mužov od 20 do 40 rokov, ale zvykneme mať aj ženy alebo rodiny. V priemere strávia v Humennom jeden mesiac. Najdlhšie sú tu od novembra. Keď prídu, absolvujú vstupný pohovor, prejdú vstupnou lekárskou prehliadkou a keď sa im ukončí karanténa, sú premiestnení do pobytových táborov. Muži sú presúvaní na západné Slovensko do pobytového tábora Rohovce. Ak ide o zraniteľné skupiny, rodiny alebo ženy, idú na stredné Slovensko do tábora v Opatovskej Novej Vsi.

Aký je ich denný režim?

- Ráno začíname raňajkami. Doobeda pokračujú lekárske vyšetrenia a vstupné pohovory týkajúce sa azylovej procedúry. V inom prípade majú výučbu slovenského jazyka alebo voľnočasové aktivity. Po obede sa žiadatelia venujú už len voľnočasovým aktivitám. Hrajú napríklad spoločenské hry. Večer podávame varené jedlo, potom je voľný program. Buď si čítajú, komunikujú s blízkymi alebo pozerajú televíziu. Môžu sledovať dianie vo svojich domovských krajinách, alebo keď sa chcú zdokonaliť v slovenčine, pozerajú naše televízne programy.

Reagujú aj na dianie v slovenskej politike? Zaujíma ich to?

- Áno. Reagujú na dianie vo svojich domovských krajinách, ale aj na Slovensku.

Rozprávajú sa medzi sebou po anglicky alebo po slovensky?

- Keďže je národnostné zloženie žiadateľov pestré, zaujímavá je aj zmes jazykov. Najčastejšie hovoria arabským jazykom, hindštinou (tretí najrozšírenejší jazyk po čínštine a angličtine, pozn. red.) či jazykom pašto (novoiránsky jazyk, hovorí sa ním v Afganistane alebo Pakistane, pozn. red.). Angličtina síce slúži ako komunikačný jazyk pre väčšinu z nich, ale ak niekto rozpráva jazykom, ktorému nerozumieme, tak si jednotliví žiadatelia tlmočia navzájom alebo využívame tlmočníkov. Ak máme žiadateľov z Ruska alebo z Ukrajiny, ktorí sú teraz v menších počtoch, komunikujeme po rusky.

Pochytili ste niečo za tie roky napríklad z arabštiny?

- Málokto z nich rozpráva čisto len po arabsky. Pochádzajú z rôznych oblastí, čiže tomu prispôsobujú aj jazyk. Zdá sa mi, že tie jazyky sú veľmi ťažké, takže človek pochytí málo slovíčok.

Žiadatelia sa medzi sebou rozprávajú, alebo sú skôr utiahnutejší a riešia svoje záležitosti?

- Ak pochádzajú z rovnakej krajiny, tak ten, kto je u nás dlhšie, sa snaží byť nápomocný novému žiadateľovi. Vytvárajú medzi sebou skupinky podľa krajiny pôvodu, rozprávajú sa a trávia spolu aj voľný čas.

Pochádzajú z iných krajín a rôznych kultúr, sú zvyknutí na inú kuchyňu. Zvykli si na naše jedlo?