Mladý rys chodieval za potravou na farmu, chytil sa do pasce

Už je v bojnickej ZOO, kde majú s chovom tejto mačkovitej šelmy bohaté skúsenosti.

12. dec 2020 o 11:26 Jana Otriová

KAMENICA NAD CIROCHOU. Mladý rys chodieval do farmy na ošípané ako do reštaurácie k prestretému stolu.

Zamestnanci ho natočili na krátku vzdialenosť, skúsený poľovník hovorí o unikátnych záberoch.

Ochranár rozmiestnil v lokalite fotopasce a do odchytovej klietky nastražil návnadu.

Mal úspech.

Človek preniká do prostredia rysa

Mladého rysa, ktorý si chodieval pochutnávať na uhynutých ošípaných na farme v Kamenici nad Cirochou v Humenskom okrese, natočili zamestnanci farmy.

Ochranárom zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty v Medzilaborciach ho nahlásili poľovníci.

Rys sa pohyboval v objekte zvanom Stará bačovňa.

„Vyzerá to, že ide o mladého jedinca, chodí sám, hoci by sa ešte mal pohybovať s matkou. Podľa záberov je predpoklad, že má nejaké zranenie, zdá sa, že ľavé oko môže byť poškodené,“ hovorí zoológ CHKO Východné Karpaty Martin Šepeľa.

„Rys je veľmi plaché zviera. Ak sa objaví v intraviláne obce, v blízkosti človeka, súvisí to s tým, že má nejaký problém, že ide buď o osirelé, alebo choré mláďa. Vtedy ho treba odchytiť. Tu to také jednoznačné nemusí byť, lebo v Bačovni skôr človek preniká do prostredia rysa ako naopak,“ vysvetľuje.

Dôležitú úlohu podľa odborníka zohráva aj faktor ľahko dostupného získavania potravy.

Oplotenie kontrolujú

Rys sa v lesoch okolo lokality Bačovňa vyskytuje prirodzene.

Do blízkosti farmy ho prilákali uhynuté zvieratá.

„Zhromažďujeme ich na jedno miesto, zvážame ich strojovo a potom ich vyvezieme do kafilérie. Toto miesto nie je bežne prístupné verejnosti,“ hovorí Julián Škerlík, konateľ spoločnosti, ktorá farmu v Kamenici nad Cirochou prevádzkuje.

Areál je oplotený.

„Kvôli africkému moru ošípaných plot pravidelne kontrolujeme, aby sa cezeň nedostali zvieratá. Rys zrejme skočil dovnútra zo stromu,“ dodáva.

Aktuálne sa už uhynuté ošípané na farme nenachádzajú.

Návnadou je veverička

Na maškrtného rysa ochranár Šepeľa nachystal odchytovú klietku a v okolí rysích cestičiek rozmiestnil fotopasce.

Ideálnou návnadou je rysí moč, ale pre krátkosť času a naliehavosť situácie musel improvizovať.