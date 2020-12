Na Starinskej ulici v Humennom vznikla čierna skládka. Likvidáciu zaplatia všetci

Jednu skládku na tomto mieste odstránili pred necelými tromi rokmi.

10. dec 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Haldy konárov, lístia i rôzny iný odpad sa vŕšia za domami na Starinskej ulici na Dubníku.

Čierna skládka špatí okolie lokality okrajovej časti mesta s rodinnými domami.

Upozornila nás na ňu naša čitateľka.

„Za rodinnými domami na Starinskej sa nachádza skládka, sú tam konáre i lístie. A vidieť tam aj kadečo iné. Stolík, kočiar, fľaše, vedrá, stavebný odpad,“ povedala.

Každý má v dvore kompostér

Konanie obyvateľov lokality nechápe.

„Ľudia chodia až z druhej ulice vyniesť tu pokosenú trávu alebo zrezané konáre. Robia tak viacerí. Pritom každý rodinný dom má kompostér, odpad by mali dávať do svojho dvora. Hromadí sa tu už vyše roka,“ tvrdí čitateľka.

Navyše, Technické služby mesta Humenné (TSMH) ako každý rok, aj v tomto zorganizovali jesenné upratovanie.

Jeho súčasťou bol zber trávy, lístia a konárov zo záhrad.

V dvoch termínoch, v októbri a novembri, bezplatne zbierali tento odpad v objeme maximálne 5 metrov kubických na rodinný dom aj na Starinskej ulici.

Bioodpad zo záhrad môžu Humenčania celoročne doviezť do areálu TS každý pracovný deň od šiestej do štrnástej hodiny.

„Ľudia nechcú mať pred domom neporiadok z konárov. Radšej ich vynesú za domy. Upozorňujeme ich na to, že tam nie je skládka. Keď sa raz na kope objavil starý kočík, po našej výčitke, či sa ľudia nehanbia, do rána zo skládky zmizol,“ pokračuje čitateľka.

Môžu si objednať kontajner

Mesto ponúka Humenčanom možnosť objednať si veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad.

Na Starinskej ulici to však nie je zvykom vždy.

Niekto to využije, niekto nie.

„Jeden zo susedov prerábal izbu. Neváhal cez celú ulicu previezť stavebný odpad a vyhodiť ho na skládku. To je také ťažké objednať si kontajner? Keď sme prerábali my, objednali sme si ho a aj zaplatili. Iní prebehnú cez ulicu a vysypú svoj odpad za domy na skládku. Kde to žijeme?“ uzatvára čitateľka.

Kuruc: Ignorantstvo a neuvedomelosť

Milan Kuruc, riaditeľ TSMH, dáva našej čitateľke za pravdu.