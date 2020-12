Snina spustí prezenčné vyučovanie len vo vybraných triedach

Žiaci a rodičia sa majú testovať na odberných miestach v meste.

8. dec 2020 o 14:20 SITA

SNINA. Základné školy (ZŠ) v meste Snina umožnia prezenčné vzdelávanie žiakov od pondelka 14. decembra.

Vyučovanie touto formou bude zabezpečovať 13 tried na štyroch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Ako informovala vedúca oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu v Snine Erika Jankajová, počas víkendu riaditelia škôl zisťovali aktuálny záujem rodičov a žiakov o prezenčnú formou vzdelávanie ešte pred vianočnými prázdninami.

„Z celkového počtu 793 žiakov 2. stupňa vo všetkých štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prejavilo záujem nastúpiť do školy 264 žiakov,“ skonštatovala.

Článok pokračuje pod video reklamou

Iba vybrané triedy

V pondelok sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov škôl s vedením mesta, z ktorej vyplynulo, že školy sa nebudú otvárať plošne, ale na základe reálnych požiadaviek a záujmu rodičov a žiakov sa plánujú otvoriť len konkrétne triedy.

Súvisiaci článok Primátorka Sniny: Informácie o otváraní škôl sú zmätočné Čítajte

Na ZŠ Budovateľská a ZŠ Študentská pôjde o jednu triedu piateho ročníka, na ZŠ Komenského o štyri triedy 5. až 8. ročníka a na ZŠ P. O. Hviezdoslava o sedem tried 5. až 9. ročníka.

Základná umelecká škola Snina, ktorá má žiakov z viacerých obcí okresu, ostáva v tomto roku na dištančnej forme vzdelávania.

„Vzhľadom na to, že nie sú vyriešené logistické a ani finančné otázky testovania priamo v školách je potrebné, aby každý žiak, ktorý má záujem nastúpiť do školy a jeden jeho zákonný zástupca, prešli testovaním na už fungujúcich odberných miestach v Snine a pri vstupe do školy sa preukázali negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19, nie starším ako sedem dní,“ upozornila Jankajová s tým, že výnimky platia pre toho, kto prekonal Covid-19 pred menej ako tromi mesiacmi a pre žiakov s autizmom alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pre rodičov predĺžili čas odberov

Rodičia a žiaci, ktorí sa rozhodnú nastúpiť do školy, sa budú môcť testovať na existujúcich odberných miestach.

„Nechceme nikoho stresovať a ani určovať, kedy sa kto má ísť testovať. Aj preto sme sa rozhodli, že školy otvoríme až od pondelka 14. decembra a predĺžime tak rodičom čas potrebný na testovanie,“ skonštatovala vedúca oddelenia.

V Snine sú dve odberné miesta, a to v areáli Nemocnice v Snine a v Dome humanity Slovenského Červeného kríža (SČK) Snina.

Územný spolok SČK v Snine predbežne ponúkol kapacity svojich odberných tímov, aby umožnili absolvovať testovanie pracujúcim rodičom aj v predĺženom čase.

„Je to dôležité aj z dôvodu, že kapacita sa blíži k počtu 400 testovaní denne,“ upozornila Jankajová.

Ako ďalej dodala, v prípade, že sa situácia zmení a zhorší sa epidemiologická situácia, môže to ovplyvniť prijaté rozhodnutie školy od 14. decembra otvoriť.

„Ak sa rodiny obávajú o svoje zdravie, ich deti sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne a na prezenčnú formu v školách nastúpia podľa aktuálnych informácií až v januári 2021,“ uviedla Jankajová.