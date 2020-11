Mnohí Hámorčania sa prišli otestovať, lebo sa boja zmeny podmienok pohybu

Starosta hovorí o rutine. Na všetko sme pripravení, zdôrazňuje.

21. nov 2020 o 18:53 Jana Otriová

ZEMPLÍNSKE HÁMRE. Obyvatelia koncovej obce v Sninskom okrese sa na testovanie nehrnú.

Do soboty podvečera absolvovalo antigénový test len približne 70 Hámorčanov.

V nedeľu pokračujú.

Dvanásť pozitívnych

Obec s necelými 1300 obyvateľmi v celoplošnom testovaní z prelomu októbra a novembra zaznamenala pozitivitu 0,95 percenta.

V plošnom testovaní počet pozitívnych stúpol na zo šiestich na 12 a percento sa vyšplhalo na 1,56 percenta.

„Testovanie odhalilo zdroj nákazy u miestnych, zamestnancov jednej z humenských firiem. Odchytili sme v oboch kolách dosť pozitívnych, z 950 obyvateľov od 10 do 65 rokov sa prišlo otestovať 767, čo bola veľmi dobrá účasť,“ hovorí starosta Ján Kepič (nezávislý).

Účasť je nízka

V obci v kultúrnom dome v sobotu testoval jeden odberný tím zložený zo siedmich členov.

„V dvoch kolách sme mali až dva odberné tímy, takmer rýdzo domáce, testovalo desať ľudí. Nápor bol veľký, hlavne v sobotu predpoludním. Ľudia čakali v radoch už od šiestej ráno, v obavách, že bude málo testov. Rozdelili sme obec na sobotňajší nižný a nedeľňajší vyšný koniec a medzi prestávkami aj podľa abecedy. Ďalšie testovanie už bolo plynulé,“ spomína Kepič.

V tomto kole je účasť nízka.

„Do obedňajšej prestávky prišlo 50 ľudí, z toho dvaja pozitívni, do šiestej večer 74. Mnohí prišli len preto, lebo sa obávajú, že sa v priebehu víkendu a pondelka zmenia podmienky a za neúčasť pribudne obmedzenie pohybu. V tomto prípade sú motiváciou obava a strach,“ zdôrazňuje.

O všetko sa postarali

Náklady na dve kolá testovania vyčíslil starosta Kepič na približne tritisíc eur.

„Nezarátali sme do toho napríklad elektrickú energiu, kultúrny dom bol kompletne vysvietený. O odberné tímy sme sa však postarali, ako sa patrí. Zabezpečili sme im teplú stravu i občerstvenie. Nemali by sme to srdce nechať ich na suchej strave,“ hovorí.

Peniaze obec na účte má. Nasporené aj tie, ktoré ostali zo spolufinancovania nezrealizovaných projektov.

„Vždy, keď sa testuje, celý týždeň pred tým žijeme testovaním. Môžem konštatovať, že začíname mať v testovaní rutinu a už sme na všetko pripravení. Nič nás nemôže prekvapiť,“ dodáva Kepič.