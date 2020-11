Starostka Mysliny prišla na úrad so šiškami pred odberný tím

Účasť oproti minulým kolám bola zatiaľ menej ako 10-percentná.

21. nov 2020 o 16:06 Jana Otriová

Starostka Helena Podolinská prišla v sobotu na úrad so šiškami. (Zdroj: Jana Otriová)

MYSLINA. Obec Myslina v Humenskom okrese je jednou z jedenástich obcí Humenského okresu, kde testujú aj tento víkend.

Testovací tím rozhodne neostal hladný.

Napiekli dobroty

V prvom celoplošnom testovaní vyskočila pozitivita na 3,77 percenta, o týždeň neskôr klesla na 1,08.

Štyria pozitívni z 369 testovaných rozhodli o ďalšom kole testovania.

V odbernom mieste na obecnom úrade pracuje počas víkendu sedemčlenný tím.

Okrem zabezpečenia teplého obeda im starostka Helena Podolinská (KDH) doma upiekla šišky.

Sú jej špecialitou, na ich prípravu používa rokmi overené grify a vždy sa jej vydaria. Napiekla ich vyše tridsať.

„Dúfam, že budú stačiť,“ hovorí. Do vynikajúcich šišiek podľa jej slov patrí maslo, cesto musí dobre vykysnúť a šišky treba sprudka a rýchlo osmahnúť na horúcom oleji. Svoje urobí aj domáci džem.

„Teplá strava je základ. V piatok sme mali zasadnutie obecného zastupiteľstva, rozhodli sme sa, že aj keby nám ju nepreplatili, a museli sme ju uhradiť z vlastného, ideme do toho. Obec by pre to neskrachovala. Veď tí ľudia pracujú pre našich obyvateľov,“ zdôrazňuje.

Súdržnosť a tradičná východniarska pohostinnosť sa naplno prejavili v oboch kolách testovania.

„Naša kostolníčka Mária Zembová priniesla torty, pečené koláče, buchty, Anna Hirjaková a Agáta Kerekáčová tiež priniesli napečené. Som vďačná za takúto pomoc obci, a musím povedať, že ju poskytujú pri každej príležitosti,“ dodáva starostka.

Náklady vyskočili

Obec doposiaľ na dve kolá testovania vynaložila z vlastných vyše 3 000 eur.

Na jedného testovaného tak vyšlo takmer 4,5 eur.

„V prvom kole sme testovali vonku v stanoch. Museli sme kúpiť veľký stan s prístreškom, nakúpiť dezinfekciu, ohrievače, reflektory na osvetlenie, keďže sa testovalo až do desiatej večer. K tomu ešte treba prirátať stravu. Preto nám tak vyskočili náklady, v tomto kole sme už prakticky nepotrebovali kúpiť nič,“ vysvetľuje Podolinská.

O testovanie v obci príliš veľký záujem nie je.

Do obedňajšej prestávky sa prišlo otestovať len 31 ľudí.

Pre porovnanie v celoplošnom testovaní v prvý deň otestovali vyše 350 záujemcov.