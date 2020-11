Aj Košičania či Bratislavčania skupujú domy v Poloninách a prerábajú ich pre turistov

O stavebnom boome tam roky snívali.

19. nov 2020 o 10:17 TASR

ULIČ, SNINA. Spoločný stavebný úrad Snina vydal v oblasti Polonín tento rok spolu 13 stavebných povolení na prestavbu rodinných domov a iných objektov na ubytovacie zariadenia.

Ďalšie dve žiadosti sú v štádiu povoľovacieho procesu.

„Vo všetkých prípadoch, až na dve výnimky, išlo o rýchlu kúpu objektu," uviedla pracovníčka úradu Lenka Demková s tým, že žiadatelia tak reagovali na možnosť získať nenávratný finančný príspevok na rozvoj turizmu v rámci iniciatívy Catching-up regions.

Roky o tom snívali

„Dopyt po ubytovacích a stravovacích kapacitách rastie. Je to trend, o ktorom si myslím, že by mohol tomuto územiu pomôcť. Konečne sa začalo realizovať to, o čom sme dlhé roky len snívali," povedal Ján Holinka (SNS), starosta obce Ulič, kde sa na turistické ubytovne alebo na ubytovanie v súkromí aktuálne premieňa spolu päť objektov.

Poukázal pritom na skutočnosť, že počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny ovplyvnenej pandémiou nového koronavírusu sa počet turistov v obci zniekoľkonásobil.

Všetci traja poskytovatelia ubytovacích služieb aktuálne pôsobiaci v obci boli počas leta „vyťažení na sto percent".

Slováci zo západu spoznávali východ

„V druhej polovici leta už v Poloninách neboli voľné ubytovacie kapacity," potvrdila Zuzana Burdová z neziskovej organizácie Aevis, podporujúcej rozvoj turizmu v regióne, s tým, že záujem o oblasť najmä zo strany domácich turistov zaznamenali počas tohto roka „oveľa väčší oproti predchádzajúcim rokom".

„Bolo tu veľmi veľa ľudí zo západného Slovenska, rodiny s deťmi, ktoré sa rozhodli, že idú spoznávať východ, keďže tu ešte nikdy neboli alebo veľmi dávno a je to pre ne stále ďaleko," podotkla.

Podľa Demkovej väčšina žiadateľov o povolenia na prestavby objektov nepochádza priamo z regiónu.

„Niektorí sú z okresu Snina, ale väčšina sú subjekty z iného regiónu - Košice, Bratislava, Michalovce, Humenné," konkretizovala.

Ako doplnila, okrem ubytovacích zariadení sú predmetom stavebných povolení aj úpravy priestorov na poskytovanie služieb požičovní športového náradia, bicyklov či bežiek.

„Konečne sa tu niečo rozhýbalo. Perspektíva je to určite aj pre naplnenie obecnej kasy, aj na prípravu projektov na rozvoj cestovného ruchu, ktoré sa doteraz zdali mnohým nereálne," zhodnotil dianie v regióne Holinka.