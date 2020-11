Mestská rada v Humennom má nové zloženie, je výsledkom kompromisu

Poslanec Ruščanský: Nedelíme si fleky.

18. nov 2020 o 19:25 Jana Otriová

HUMENNÉ. Mestská rada bude pracovať v novom zložení a pribudol jej ďalší člen.

Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na stredajšom rokovaní.

Klub Odvážne Humenné do nej presadil svojich dvoch členov.

Chceli dve miesta

Návrh na zaradenie bodu „odvolanie a voľba nových členov mestskej rady" do programu stredajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva dal poslanec Martin Ruščanský, predseda klubu Odvážne Humenné.

„Už vo februári tohto roku sme žiadali terajších členov mestskej rady z klubu Spájame sa pre Humenné, aby nám dávali viac informácií z jej rokovania. Nestalo sa tak,“ uvádza Ruščanský jeden z dôvodov, prečo sa napokon od materského klubu odčlenili a vytvorili vlastný pod názvom Odvážne Humenné.

Žiadosť o uvoľnenie jedného, resp. dvoch miest v rade sa podľa Ruščanského nestretlo s kladnou odozvou.

„Riešilo sa to do posledného dňa, ešte tento pondelok sme sa tým zaoberali. Nechceli nám uvoľniť ani jedno miesto. Tak sme dali taký návrh, že poslanecké kluby, ktoré majú päť členov, budú mať po dvoch zástupcov v mestskej rade a kluby s tromi členmi po jednom,“ vysvetľuje.

Ruščanský: Je to o spravodlivosti

Poslanec Ruščanský zdôrazňuje, že členstvo v rade, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a poradným orgánom primátora, ktoré v časovom predstihu prerokováva materiály, ktoré potom idú do zastupiteľstva, je bezplatné.

„Nie je to o tom, že si teraz ideme deliť fleky. Ide o to, aby sme mohli informácie, ktoré nám ľudia dávajú, predostrieť aj na mestskej rade,“ hovorí.

„Nemôžeme nechať päťčlennému klubu štyri miesta v mestskej rade. To nie je politika, ktorú sme sľubovali ľuďom. Sľubovali sme im, že budeme spravodliví,“ zareagoval na otázku, prečo nesúhlasili s tým, aby zo svojich radov len doplnili ôsmeho člena mestskej rady.

Viceprimátorka a členka rady Mária Cehelská (Spájame sa pre Humenné) v rozprave vypichla práve to, že ôsmy post je neobsadený a doterajšie zloženie rady je výsledkom demokratickej tajnej voľby.

Zdôraznila, že zákon o obecnom zriadení nehovorí o pomernom zastúpení klubov v rade, ale o zastúpení politických strán. A viceprimátor je členom rady automaticky zo zákona.

„Vnímame to tak, že pani Cehelská je členkou klubu Spájame sa pre Humenné, takže klub mal štyri hlasy v sedemčlennej mestskej rade. Keby bolo tak, že zástupca nehlasuje, bolo by to fér,“ dodáva.

Návrhy prešli

V súlade s návrhom poslanci odvolali z rady Jozefa Babjáka a Ondreja Babjarčíka (obaja klub Spájame sa pre Humenné).