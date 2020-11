Humenská plaváreň ostáva zatvorená, dôvodom je ekonomika

Brzdou je nízky limit na počet návštevníkov.

18. nov 2020 o 14:29 Jana Otriová

HUMENNÉ. Humenskú plaváreň po uvoľnení obmedzení neotvorili. Dôvody sú ekonomické.

Strata na tržbách v humenských športoviskách presiahne v pandemickom roku 90-tisíc eur.

Ekonomika nepustí

„Určite neotvoríme. Vo štvrtok bude zasadať krízový štáb mesta. Tam budem argumentovať, že je to pre nás ekonomicky neúnosné. Do konca tohto roka počítame s poklesom tržieb na športoviskách, teda na plavárni, zimnom štadióne a mestskej športovej hale o 91-tisíc eur,“ zareagoval Peter Ždiňak, poverený riaditeľ Správy rekreačných a športových zariadení na otázku, či po ostatnom uvoľnení opatrení sprístupnia plaváreň verejnosti.

„Vôbec neviem, ako prežijeme,“ hovorí.

Len pol roka

Plaváreň bola v prvej vlne pandémie nového koronavírusu zatvorená od marca do júna, neskôr opäť od polovice októbra.

„Počítam, že do konca roka už neotvoríme, fungovali sme teda len pol roka. Keby sme mali zohrievať vodu v 25 a 10-metrovom bazéne pre šiestich ľudí, ekonomicky by to pre nás bolo neúnosné, hodinový náklad je vyše 200 eur. Zatiaľ máme na zmene päť pracovníkov, musel by som povolať desať ďalších, ktorí sú teraz na 80 percentách z platu,“ vyratúva dôvody Ždiňak.

Správa mesačne platí za ohrev vody a vykurovanie plavárne približne 20 000 eur.

„Jednoducho sa to neoplatí,“ zdôrazňuje.

Šetrí aj zimný štadión

Limit šesť návštevníkov nie je zaujímavý ani pre zimný štadión.

„Ak by sa toto obmedzenie zmenilo povedzme na 20, uvažovali by sme o otvorení zimného štadióna pre objednávky. Mesačne by sme na nich vedeli zarobiť aj 10-tisíc eur. Teraz ho máme otvorený len do šiestej večer počas pracovných dní, nesvietime, nekúrime, sprchy nie sú v prevádzke,“ vysvetľuje.

Zimný štadión a mestská športová hala sú pre športové kluby prístupné od stredy 11. novembra.

Na tréningoch od pondelka do piatka v popoludňajších hodinách sa môže zúčastniť len šesť osôb vrátane trénera, všetci s negatívnym testom na ochorenie Covid-19.