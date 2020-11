Sninskí poslanci rokovali formou videokonferencie. Verejnosť ich sledovať nemohla

Podľa hlavného kontrolóra bol porušený zákon.

14. nov 2020 o 0:00 Jana Otriová

SNINA. Rokovanie mestského zastupiteľstva v Snine sa vo štvrtok konalo formou videokonferencie.

Niektorým poslancom a obyvateľom mesta sa nepozdávalo, že rokovanie verejnosť sledovať nemohla.

Mesto je presvedčené, že dodržalo literu zákona, hlavný kontrolór to tak jednoznačne nevidí.

Článok pokračuje pod video reklamou

V pozvánke

Mesto v pozvánke, zverejnenej na oficiálnej stránke mesta v sekcii digitálne mesto/zastupiteľstvo, informovalo, že vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia Covid-19 bude zastupiteľstvo vo štvrtok od jednej popoludní rokovať bez fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti s využitím prostriedkov komunikačnej technológie formou videokonferencie.

„Zo zasadnutia bude vyhotovený aj audiovizuálny záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle mesta Snina www.snina.sk a odvysielaný káblovou televíziou na informačnom TV kanáli,“ uviedlo.

Začiatok rokovania sprevádzali technické problémy a posunuli ho o niekoľko minút.

Poslanec Vološin: Nemám z toho dobrý pocit

Časti obyvateľov i poslancov sa nepozdávalo, že verejnosť nedostala možnosť rokovanie sledovať. Neumožnili to ani nám s odôvodnením, že by to voči iným novinárom nebolo férové.

„Vedenie mesta si prispôsobuje pravidlá tak, ako mu pasuje. Neviem, o čo išlo v tomto prípade, ale pravdepodobne to nepasovalo. Neviem, či je cieľom, aby rokovanie videlo čo najmenej obyvateľov,“ reagoval poslanec Peter Vološin (KDH) pre Korzár.

„Už dávno to nie je o transparentnosti. Nemám z toho dobrý pocit,“ dodal.

Technické problémy s pripojením potvrdil.

Oslovení poslanci Peter Hasin (nezávislý) a Ladislav Alušík (SNS) zdôraznili, že informovanosť verejnosti považujú za prvoradú a dôležitú.

„Neviem si však predstaviť, ako by sa v tejto situácii mohla verejnosť zapojiť do sledovania rokovania,“ povedal Hasin.

„Priama účasť verejnosti na videokonferencii sa objektívne nedala technicky zabezpečiť. Technické prekážky objektívne boli, nevidím v tom zámer niekoho zablokovať. Problém v tom, aby sa pripojili novinári a iní záujemcovia, a dalo by sa to zvládnuť, som nevidel. Malo to byť umožnené,“ vyjadril sa Alušík.

Aby neporušili zákaz vychádzania

Mesto v oficiálnom stanovisku našej redakcii argumentovalo opatrením Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zo 14. októbra a uzneseniami vlády SR z 22. a 28. októbra a 4. novembra.

Opatrením ÚVZ bolo zakázané usporadúvať hromadné podujatia. Predmetné uznesenia vlády obmedzujú slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 5.00 hod. do 1.00 hod. s výnimkou niektorých životných situácií, medzi ktorými sa však nenachádza účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

„Z uvedeného vyplýva, že občania sa bez porušenia zákazu vychádzania nemôžu osobne zúčastniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, aj keď zasadnutie je podľa zákona o obecnom zriadení okrem zákonom ustanovených výnimiek zásadne verejné. Mesto Snina preto ani v súčasnej situácii nemôže obmedziť účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, verejnosť však účasťou na zasadnutí obecného zastupiteľstva poruší, podľa nášho názoru, zákaz vychádzania, za čo im mohla a môže byť uložená sankcia zo strany oprávnených orgánov,“ uviedla v stanovisku Erika Jankajová z oddelenia strategického rozvoja mesta.

„Ak z dôvodu potreby prerokovania neodkladných záležitostí mesta Snina vznikla potreba uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva v súčasnej situácii, bolo možné ho uskutočniť prostredníctvom videokonferencie, aby bola dodržaná verejnosť a transparentnosť rokovania obecného zastupiteľstva,“ napísala.

Dodala, že podľa zákona o obecnom zriadení možno rokovanie zastupiteľstva počas krízovej situácie uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Obec je povinná vyhotoviť obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín zverejní na webovom sídle obce a do piatich dní v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce.

„Mesto Snina zverejní záznam z 20. mestského zastupiteľstva v priebehu piatka. Zároveň bude odvysielaný záznam aj v káblovej televízii tak, ako je to v Snine štandardné,“ uzavrela Jankajová.

Pargáč: Bol porušený zákon

Hlavný kontrolór mesta Boris Pargáč je presvedčený o tom, že zvolená forma rokovania bez možnosti verejnosti sledovať ju nie je v súlade so zákonom.

„Zákon o obecnom zriadení hovorí jasne, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zásade verejné. Zásada verejnosti dodržaná nebola, úrad mal technicky rokovanie zabezpečiť tak, aby verejnosť mala mať možnosť pripojiť sa cez link a sledovať ho, nie vstupovať do rokovania. Toto z môjho pohľadu nebolo splnené a bol porušený zákon o obecnom zriadení,“ povedal.

Dodal, že obmedzenia vyplývajúceho z pandemickej situácie by mali byť uplatňované len z toho hľadiska, aby sa zamedzilo šíreniu nového koronavírusu a zvýšeniu rizika jeho prenosu.

„Ak by obyvatelia mohli online sledovať rokovanie, tam by s tým problém nebol,“ dodal.

Kompetencia hlavného kontrolóra

Odborník na samosprávu Michal Kaliňák zdôraznil, že podľa zákona o obecnom zriadení možno rokovanie obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

„V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostupnosti a nemožnosti realizácie vhodného technického riešenia, je možné uskutočniť rokovanie aj bez účasti verejnosti. Obec tak však môže urobiť iba v odôvodnených prípadoch,“ povedal.

Zdôraznil, že je úlohou hlavného kontrolóra mesta, aby posúdil, či boli objektívne technické prekážky, ktoré neumožnili zapojiť do sledovania verejnosť.

„Je to na posúdení hlavného kontrolóra, ktorého si mesto platí za to, aby sledoval účelovosť, účelnosť, transparentnosť, efektívnosť a dodržiavanie zákonov,“ uzavrel Kaliňák.