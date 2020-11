V niektorých obciach budú meškať aj výplaty. Peniaze išli na testovanie

Aj v malých obciach idú náklady do tisícov.

11. nov 2020 o 0:00 Jana Otriová

HORNÝ ZEMPLÍN. Samosprávy v hornom Zemplíne zratúvajú, koľko ich dve kolá testovania na ochorenie Covid-19 stáli.

Veria, že výdavky im štát preplatí rýchlo a v plnej výške.

Odborník na samosprávu hovorí o vyplatení preddavku na testovanie.

Minula sa dezinfekcia aj overaly

V Kamenici nad Cirochou, najväčšej obci Humenského okresu, v oboch kolách testovania fungovali dve odberné miesta. Otestovali dokopy 2 564 ľudí, v druhom kole o 48 viac ako v prvom.

Celkové výdavky sa obe testovania sa vyšplhali na 4 226 eur.

„Z toho náhrady pre dobrovoľníkov, teda administratívnu časť tímov, sú 1 600 eur, strava 656 eur a 1 970 eur stáli ochranné prostriedky, teda overaly, rukavice, respirátory, rúška, štíty a dezinfekcia a postrekovače. Tieto prostriedky sme nakúpili po informácii od armády, že niektorých vecí bude pomenej. Snažili sme sa všetko zabezpečiť tak, aby nič nechýbalo,“ hovorí starostka Monika Hamaďaková (nezávislá).

Ochranné prostriedky využívala administratívna časť tímov, čiastočne aj zdravotníci a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce pri plošnej dezinfekcii, dezinfekcii rúk testovaných osôb a dezinfekcii členov testovacích tímov pred vyzlečením ochranného overalu pred prestávkou a po ukončení testovania.

„Na toto sa spotrebovalo takmer 90 percent kúpenej dezinfekcie, minuli sa aj všetky overaly,“ spresňuje.

Pri celkovom počte 2 564 otestovaných osôb je priemerný výdavok na jednu otestovanú osobu 1,65 eura.

Hamaďaková: K testovaniu sme sa postavili zodpovedne

Poskytnutie stravy pre odberné tímy pokladá starostka Hamaďaková za morálnu i ľudskú povinnosť.

Obec bola dokonca pripravená v prípade potreby uhradiť ju z reprezentačného fondu z vlastných zdrojov.

Pri konečnom vyúčtovaní si náhradu za ňu uplatnila.

„Dúfame, že výdavky, ktoré sme poslali na okresný úrad budú preplatené v plnej výške,“ hovorí.

Dodáva, že im išlo v prvom rade o to, aby mali testovacie tímy všetko potrebné k dispozícii a testovanie pre obyvateľov prebiehalo plynulo.

„Keď sa niečo robí v obci, obec je vždy pri kritike prvá na rane. Aj preto sme sa k tomu postavili zodpovedne a vzali sme si to za svoju povinnosť. V testovacích tímoch boli Kameničania, v druhom kole dokonca aj policajtka a zástupca armády. Mali sme to také domáce,“ uzatvára Hamaďaková.

Posunú výplatný termín

V Nižných Ladičkovciach testovali aj obyvateľov susedných Vyšných Ladičkoviec.

„Je to záťaž pre obecný rozpočet, nemali sme takéto výdavky v pláne. Zaťažili nás, dokonca budeme musieť posunúť výplatný termín pre zamestnancov. Teda pre mňa určite, ostatným by som to urobil veľmi nerád,“ hovorí starosta Ján Hudák (nezávislý).

Aj keď obce ešte presne výdavky vyčíslené nemá, starosta predpokladá, že presiahnu tisíc eur.

„Pred prvým kolom testovania prišli na kontrolu zástupcovia regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odboru krízového riadenia. Odporučili nám dokúpiť bezdotykové dávkovače dezinfekcie, germicídny žiarič či prisvetlenie priestorov, náklady stúpli. Ochranné prostriedky okrem overalov pre administratívnych pracovníkov sme dodali my,“ vyratúva Hudák.

Vyše polovica pôjde na zmluvy a odvody na administratívnych pracovníkov a na dohodu pre pracovníčku, ktorá vykonávala dezinfekciu priestorov.

V prvom kole sa dokopy otestovalo 376 ľudí, z toho 8 s pozitívnym výsledkom, v druhom kole 347 ľudí s 5 pozitívnymi.

Pri prepočtoch na reálne a aktuálne žijúcich obyvateľov v obci bola v prvom kole účasť vyše 90 percent.

Peniaze vopred = dobrá myšlienka

Myšlienka, že by obce na ďalšie kolá testovania dostali finančné prostriedky formou preddavku vopred, sa starostovi pozdáva.

„Bolo by to správne, takto fungujeme aj pri voľbách,“ hovorí. „Počas pandémie dostávame o desatinu menej podielových daní, musíme dotovať ešte základnú školu s materskou, nemôžeme si dovoliť ísť do projektov z eurofondov. Keď dáme peniaze na projekt, máme problém zaplatiť faktúru za verejné osvetlenie,“ uzatvára Ján Hudák.

Hirjak: Veľmi by to pomohlo

V Chlmci testovali v oboch kolách okrem svojich obyvateľov aj Porúbčanov, dokopy vyše tisíc ľudí.

„Je to pre nás záťaž. Ak by sme dostali peniaze na testovanie vopred ako zálohu, veľmi by nám to pomohlo, hlavne malým obciam,“ pridáva sa starosta Cyril Hirjak (SNS), ktorý sa ako predseda regionálneho ZMO stretáva s ponosmi malých obcí pravidelne.

Náklady na testovanie v Chlmci sa podľa Hirjaka pohybujú medzi 3 a 4 tisíckami eur.

„Pri zabezpečovaní všetkého potrebného sme postupovali tak, aby sme mali všetkého dosť, aby nič nechýbalo. Veď je to pre našich ľudí, na nich nám záleží. Všetko sme zvládli,“ dodáva.

Kaliňák: Štát má jasno, aké výdavky samospráva má

Odborník na samosprávu Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že je správne, ak štát pri ďalších kolách testovania pošle finančný preddavok mestám a obciam za to, že si u nich objedná spoluprácu.

„Ukazuje sa, že hlavne malé obce sú finančne mimoriadne vyčerpané a štát už, evidentne, po skúsenostiach z doterajších víkendov v rámci celoplošného testovania má jasno v tom, aké výdavky majú samosprávy v súvislosti s testovaním,“ hovorí.

„Štát vie, čo si objednáva a za koľko. Ak v Humennom bol náklad na jedného testovaného asi jedno euro, tak v Lamači, mestskej časti Bratislavy, 1,78 eura. Tento rozdiel súvisí aj s tým, čo samospráva mohla zakúpiť, čo sa jej podarilo kúpiť a čo nemusela kupovať, lebo jej to doniesla armáda zo Štátnych hmotných rezerv,“ dodáva odborník na samosprávu.

Nielen počasie je problémom

Okrem nástupu zimy a nepriazne počasia pri ďalších testovaniach upozorňuje Kaliňák ešte na jeden dôležitý problém.

„Súvisí s tým, akým spôsobom spájame tému testovania s témou trasovania, pretože my reálne poznáme výsledky, koľko ľudí bolo pozitívnych a koľko bolo negatívnych, avšak to nevieme zacieliť na žiadnu obec či mesto, pretože testovanie sa neviaže na prechodný ani na trvalý pobyt. Máme tak príklady samospráv, ktoré si išli zopakovať testovanie nie preto, že v ich obciach bolo veľa pozitívnych ľudí, ale preto, lebo do ich obce prišlo na testovanie veľa pozitívnych ľudí,“ vysvetľuje Michal Kaliňák.