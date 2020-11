V roku 1989 lúpil a vraždil. Už odpykaný trest chce teraz zrušiť

O obnovu konania požiadal muž potrestaný zásadou trikrát a dosť.

10. nov 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Košické súdy riešia každý rok niekoľko desiatok žiadostí o obnovu konania. Odsúdení v nich obvykle žiadajú otvoriť svoje právoplatne skončené prípady s cieľom dosiahnuť miernejší trest.

Krajský súd sa však v októbri zaoberal žiadosťou o otvorenie prípadu, ktorého trest si jeho hlavný aktér už dávno odsedel.

Išlo o vraždu a lúpež a rozsudok si Róbert Ľaľuš (ročník narodenia 1971) vypočul v auguste 1989.

Z výkonu trestu bol prepustený v marci 1998.

Dôvodom, prečo po vyše 30 rokoch žiadal otvoriť svoj starý prípad, súvisel s jeho ďalšou kriminálnou činnosťou.

Obeť omráčili a hodili do rieky

Krajský súd v Košiciach ešte pred nežnou revolúciou uznal Ľaľuša a Dalibora B. vinných z trestných činov lúpeže a vraždy.

Spáchali ich v jednu aprílovú noc 1989 na humenskom Sídlisku III neďaleko reštaurácie Budvarka.

Obaja muži po vzájomnej dohode prepadli Mikuláša K. tak, že ho fľašou bili po hlave.

Spôsobili mu zranenia, na následky ktorých upadol do bezvedomia.

Ľaľuš s komplicom muža prehľadali, vzali mu sako a hodinky.

Po chvíli sa k obeti vrátili, lebo sa obávali, že po precitnutí by ich mohla udať.

Telo preto odtiahli k rieke Laborec a hodili ho do nej. Mikuláš sa utopil.

Vrahovia hodinky predali a kúpili si dezertné víno.

Dalibor sa najprv priznal, ale na súde potom vyrukoval s verziou, že to bolo pod nátlakom.

Tvrdil, že s Ľaľušom pri Sídlisku III nebol, nikoho neprepadol a ani nehodil do rieky.

Róbert sa tiež najprv priznal, no na súde tvrdil, že všetko spáchal Dalibor a on to iba videl.

Potom zmenil výpoveď v tom, že nevinní sú obaja. Mikuláša vraj prepadol a hodil do rieky niekto iný.

Súd na základe dôkazov vymeral Daliborovi 12 a Ľaľušovi 14 rokov, obom v najprísnejšej III. nápravno-výchovnej skupine.

Ďalšie dve lúpeže

Ľaľuš bol v roku 1998 podmienečne prepustený z výkonu trestu so 7-ročnou skúšobnou dobou.

Na slobode však v kriminálnej kariére pokračoval.