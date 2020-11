Mesto Medzilaborce sa držalo, percento nakazených zvýšil okres

Mesto a okres ochoreniu Covid-19 dlho odolávali.

7. nov 2020 o 13:15 Jana Otriová

MEDZILABORCE. Okres Medzilaborce, najmenší v počte obyvateľov na Slovensku, pandémia koronavírusu dlho obchádzala.

Ešte začiatkom mája primátor šesť a pol tisícových Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD) konštatoval, že neevidujú žiadny prípad výskytu ochorenia Covid-19.

„Migrácia spôsobila, že sa ochorenie dostalo aj k nám. Prvú vlnu sme prežili s nízkym počtom nakazených,“ hovorí.

Samotné mesto by do druhého kola nešlo

V prvom kole celoplošného testovania sa v meste prišlo do štyroch odberných miest otestovať 2 600 ľudí a len 18 bolo pozitívnych. Medzilaborčanov vo veku od 10 do 65 rokov je 4 485.

„Bolo to len 0,68 percenta nakazených. Ak by sa to počítalo podľa mesta, nemuseli by sme sa opätovne testovať v druhom kole, ale po započítaní údajov z celého okresu sa percento vyšplhalo na 1,3. Mali sme hlásenia, že v prvom kole sa do okresu podľa ešpézetiek prišli testovať aj z Košíc, Prešova, či Michaloviec, možno prišli k rodinám a za kratšími čakacími dobami za na testovanie. Teraz predpokladám, že bude ľudí menej,“ zdôrazňuje primátor Višňovský.

Prvé kolo celoplošného testovania odhalilo len jedného pozitívneho zamestnanca mestského úradu.

Na testovanie využili Medzilaborčania štyri miesta v exteriéri: testujú v areáli Mestského športového klubu Spartak, v areáli amfiteátra, na parkovisku pred Domom kultúry a v areáli Základnej školy Komenského.