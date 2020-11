Písanie novej knihy počas krízy pomohlo Rimovej odpútať sa od pochmúrnej reality

Uvedenie do života prekazila pandémia.

5. nov 2020 o 0:00 Jana Otriová

BRATISLAVA, MEDZILABORCE. Andrea Rimová, autorka „temnej romantiky“, vydala ďalšiu knihu.

Modlitba za krutých je už dvanástym titulom medzilaborskej rodáčky.

V knihe sa korona nespomína, hovorí.

Nová rimovka nesklame

Knihu Modlitba za krutých začala písať prvého februára.

„Vtedy mi ani nenapadlo, čo všetko bude tento rok sprevádzať. Písanie mi pomáhalo odpútať sa od pochmúrnej reality a od strachu o mojich najbližších. Zabúdala som na celý svet a vytvorila som hlavnú hrdinku, ktorá miluje farby,“ hovorí Rimová.

Láska hlavnej hrdinky k umeniu ju posúva vpred a dáva jej energiu bojovať so životnými nástrahami, ktorých nie je málo.

„Inšpiráciou mi bola blízka kamarátka, s ktorou sa život nemazná, ale napriek tomu prekypuje obrovskou silou a tvorí krásne obrazy,“ prezrádza.

Kniha sa nevymyká žánru, na ktorý sú čitatelia u „rimoviek“ zvyknutí.

Príbeh je popretkávaný láskou, smútkom, tajomstvom z minulosti, ale aj odhalením pravdy a vraždou.

„Čitateľov čaká napínavé čítanie, počas ktorého sa možno zamyslia nad svojimi rodinnými väzbami a pochopia, že sa netreba báť snívať,“ dodáva autorka.

Pôvodne vo Warholovom múzeu

Pôvodne plánovala uviesť novú knihu do života v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kde vyrastala. Práve tam pred šiestimi rokmi vypravila do života svoju štvrtú knihu. Dúfala, že sa jej to podarí ešte pred začiatkom plánovanej rekonštrukcie múzea. Napokon pre neistú situáciu v čase druhej vlny pandémie od tohto zámeru upustila.

„V knihe sa korona nespomína, aj keď vznikala v období, keď sme si museli zvykať na rúška. V čase čítania si tak od nej na chvíľu oddýchnete, keďže sú jej plné noviny, televízne správy i sociálne siete,“ hovorí autorka, ktorá sa po rodičovskej dovolenke vrátila do práce.

Novému knižnému prírastku sa veľmi teší. Aj keď má na konte už niekoľko kníh, stále pociťuje rovnaké vzrušenie ako pri vydaní prvotiny.

„Knihu si budem dlho prezerať, privoniavať k nej a pravdepodobne budú aj slzy,“ prezrádza spisovateľka.

Na budúci rok Andrea Rimová poteší aj českých čitateľov. Preklad jednej z jej kníh do češtiny je už hotový.