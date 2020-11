Mestskí policajti v Humennom kontrolovali certifikáty aj na cintoríne

Stretli sa s pozitívnou reakciou ľudí.

2. nov 2020 o 15:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Hliadky humenskej mestskej polície sporadicky kontrolujú certifikáty. Zašli aj na cintorín.

V pondelok po celoplošnom testovaní na ochorenie Covid-19 sa ľuďom s negatívnym certifikátom z testovania zvýšil počet miest, kam môžu v prípade potreby zájsť.

„Hliadky mestskej polície naďalej budú kontrolovať dodržiavanie platných opatrení. Na mestskom cintoríne bude zvýšený dohľad, námatkovo budeme jeho návštevníkov kontrolovať, či majú negatívny certifikát. Máme oprávnenie kontrolovať dodržiavanie opatrení,“ hovorí náčelník mestskej polície Marián Zub.

Kontroly budú v parkoch, v nákupných centrách či obchodoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prišli aj v nedeľu

Práve v dušičkovom období sa očakáva nápor na mestský cintorín.

Jeho návštevu si niektorí Humenčania nenechali ujsť ani počas víkendu.

„Boli to jednotlivci. Dôrazne sme ich upozornili, že platí zákaz vychádzania. Išlo väčšinou o staršie osoby, všetko sme vyriešili upozornením a ľudia pietne miesto urýchlene opustili,“ dopĺňa Zub.

Ľudia sú disciplinovaní

V pondelok predpoludním sa počas služby hliadky mestskej polície nestretli s tým, že by niekto odmietol ukázať certifikát, či nebodaj bol s pozitívnych výsledkom.

„Nestretli sme sa s tým. Naopak, ľudia sú ústretoví a disciplinovaní,“ zdôrazňuje Zub.

Priamo na mestskom cintoríne sa výzve hliadky na predloženie certifikátu podrobili bez problémov všetci zastavení. Niektorí dokonca siahli do kabelky ešte prv, ako ich policajti zastavili.

„Je to v poriadku, súhlasím s tým, nemám s tým problém. Tak to má byť, je to pre našu bezpečnosť,“ povedala pani Anna.