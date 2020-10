Nie všetky obce v okrese Humenné budú mať odberné miesta

Testovať sa bude podľa čísiel domov. Vyčlenili aj prednostné hodiny.

28. okt 2020 o 15:35 Jana Otriová

HUMENNÉ. V okrese Humenné bude 64 odberných miest, z toho 24 v okresnom meste.

Obyvatelia menších obcí budú za testovaním cestovať.

Chlmec či Jasenov sú príkladom výborných riešení pri odberných miestach.

Kto kam pocestuje

Do Košaroviec pocestujú obyvatelia Jankoviec a Nižnej Sitnice, do Pakostova z Ruskej Kajne.

V Baškovciach sa otestujú obyvatelia Černiny a Turcoviec, v Ohradzanoch aj Sopkovčania.

V Slovenskej Volovej bude odberné miesto aj pre Gruzovčanov, v Lukačovciach pre Víťazovčanov, v Chlmci pre obyvateľov Porúbky.

Dedačovčania pocestujú do Hankoviec, obyvatelia Slovenského Krivého do Jablone.

V Zubnom otestujú ľudí z Adidoviec a Nechválovej Polianky, z Vyšnej Jablonky pocestujú záujemcovia o testovanie do Nižnej.

Vyšné Ladičkovce pridelili k Nižným, Veľopolie k Ľubiši.

Maškovčania pocestujú do Vyšného Hrušova.

Rekordérom je Vyšná Sitnica. Testovať sa tam prídu obyvatelia obcí Prituľany, Rohožník, Ruská Poruba a Závada.

V každej obci bude jedno odberné miesto, výnimkou je najväčšia obec okresu Kamenica nad Cirochou, kde budú dve.

Odberné miesta vopred preverili

Podľa prednostky Okresného úradu v Humennom Silvie Cukrovanej boli obce o celoplošnom testovaní informované v dostatočnom predstihu a sú pripravené.

„Všetky odberné miesta prešli zodpovední zástupcovia ozbrojených síl v sprievode starostov. Nevyhovujúce, napríklad v osade v Zbudskom Dlhom, bolo zrušené, lebo nespĺňalo dodržanie všetkých epidemiologických opatrení. Občania by sa teda nemali obávať, všetko prešlo kontrolou. Starostovia dostali presný zoznam, čo v odbernom mieste musí byť a hlásia, či to aj majú. V utorok som telefonicky rozprávala so všetkými starostami a starostkami obcí s odbernými miestami. Mnohí boli pri výbere miest kreatívni, vybrali oddychovú zónu či športový areál,“ povedala.

Starostovia okresnému úradu nahlásili počty administratívnych pracovníkov, ktorí sa na testovaní zúčastnia.

V každom odbernom mieste by mali byť minimálne dvaja, tí od štátu dostanú v hrubom po 105 eur na deň.

„Odporučili sme starostom, aby si vytvorili personálnu rezervu, rovnako aj v prípade dobrovoľníkov,“ uzavrela Cukrovaná.

Využijú športový areál

Obec Jasenov sa na celoplošné testovanie pripravila priam ukážkovo.

Odberné miesto bude v exteriéri v areáli miestnej telovýchovnej jednoty.

„Ide nám o zabezpečenie čo najväčšej bezpečnosti a najlepších podmienok pre našich obyvateľov,“ povedala starostka Lucia Sukeľová (nezávislá).

Jasenovčania budú po príchode stáť a čakať na parkovisku, dobrovoľní hasiči spolu s policajtom ich budú manažovať, aby dodržiavali odstup.

Pred vstupom do areálu prebehne dezinfekcia rúk.

„Registrácia bude hneď pri vstupnej bráničke. Medzi vstupom a budovou je asi 50 metrov dlhý chodník, popri ktorom budú umiestnené odpadkové koše na biologický materiál. Samotný odber bude na terase. V altánku, kde budú k dispozícii stoličky v rozostupe, si ľudia počkajú na výsledok testu. Na samostatnom mieste si prevezmú certifikát a areál opustia veľkou bránou,“ opísala postup pri testovaní Sukeľová.

Vyčlenili dve prednostné hodiny

„Ľudia nepôjdu vôbec v protismere, nebudú sa stretávať a rozostup bude zabezpečený. Nemusia sa obávať ani starší ľudia. Mnohí Jasenovčania nad 65 rokov sú aktívni, cestujú do mesta na poštu, na nákupy, radšej chcú prísť na testovanie, aby nemuseli ostať v karanténe,“ zdôraznila.

Práve seniorom, ľuďom so zdravotným postihnutím, tehotným ženám samospráva vyhradila v sobotu na prednostné testovanie prvé dve hodiny.

Jasenovčania dostanú do schránok časový harmonogram testovania, rozdelený je podľa súpisných čísel rodinných domov.

Koľko Jasenovčanov testovanie využije, sa starostka Sukeľová odhadnúť neodvážila.

„Myslím si, že na poslednú chvíľu sa mnohí rozhodnú prísť, hlavne kvôli práci,“ dodala.

Čas na testovanie vyčlenia aj Porúbčanom

V Chlmci využijú na testovanie oddychový areál na okraji obce.

„Vedľa oddychovej je športová zóna. Testovanie urobíme v exteriéri. K dispozícii budú parkovisko, altánky, multifunkčné ihrisko, spoločenská miestnosť, kuchynka, fitnes centrum, v ktorom cez okienko budú administratívni pracovníci robiť registráciu. Obyvatelia budú ochránení aj pred nepriazňou počasia,“ informoval starosta Cyril Hirjak (SNS).

Predpokladá, že počas dvoch dní otestujú približne 550 Chlmčanov a asi 250 Porúbčanov.

„Prvú hodinu v sobotu sme vyčlenili pre seniorov a hendikepovaných. Nepôjdeme podľa abecedy, ale podľa súpisného čísla domu. Na hodinu máme rozpísaných 35 testovaných osôb, čo sa dá reálne zvládnuť,“ povedal.

Hodinu vyčlenili aj na testovanie cezpoľných.

„Po dohode so starostkou Porúbky vyčleníme hodiny na testovanie aj pre tých, ktorí nemajú vlastné autá a prídu do obce autobusom. Ideálny je spoj o trinástej hodine,“ dodal.