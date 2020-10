Covid-19: Zomrel 73-ročný lekár z Humenného, ordinoval do poslednej chvíle

Náhle úmrtie jeho kolegov prekvapilo.

21. okt 2020 o 15:29 Jana Otriová

HUMENNÉ. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu informoval, že ochorenie Covid-19 si pravdepodobne vyžiadalo ďalšiu obeť z radov zdravotníkov.

Na tlačovom brífingu povedal, že zomrel 73-ročný lekár z Humenného, ktorý sa nakazil pri výkone svojho povolania.

Rodine vyjadril úprimnú sústrasť.

Informáciu potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva.

„Lekár sa nakazil pri práci a bol pozitívny na Covid-19. Bližšie informácie budú známe po pitve zosnulého,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ochorenie malo rýchly priebeh

Všeobecný lekár pre dospelých František Šarišský st. podľa vyjadrení kolegov ešte v piatok ordinoval vo svojej ambulancii v zdravotnom stredisku.

Necítil sa však dobre, mal problémy s dýchaním a v sprievode syna, tiež lekára, išiel do nemocnice.

V nedeľu zomrel.

„Pacient bol s respiračnými ťažkosťami hospitalizovaný v humenskej nemocnici pre podozrenie na koronavírus. Ako u všetkých suspektných pacientov, nemocnica okrem iných vyšetrení uskutočnila ster. Žiaľ, ešte v ten istý deň nastalo úmrtie pacienta. Výsledky testov následne ochorenie Covid-19 potvrdili. Nemocnica aktuálne čaká na výsledky pitvy, ktoré definitívne potvrdia alebo vyvrátia, či bolo príčinou smrti práve ochorenie Covid-19,“ informovala Jana Fedáková, hovorkyňa siete nemocníc Svet Zdravia.

Úzke kontakty testujú

Obmedzenia alebo zvýšené protiepidemiologické opatrenia na stredisku neboli potrebné.

„Postupovali sme klasicky ako pri každom pozitívnom prípade. Rodina a personál sú v domácej izolácii. Niektorí už absolvovali testy, iní na ne ešte čakajú,“ povedala regionálna epidemiologička Lenka Lesňáková.

Kolegov smrť prekvapila

Náhla smrť skúseného a obetavého lekára jeho kolegov prekvapila.

„Bol to vynikajúci lekár. Celý život sa obetoval pre medicínu, stále pracoval, dovolenku si takmer vôbec nebral,“ povedali kolegovia zo zdravotného strediska.

„V minulosti pôsobil ako vedúci lekár v stredisku. Bol obetavý, pozitívne pôsobil na pacientov. Bol ľudský, milý, nikoho nikdy neodmietol,“ dodali.

Poďakovanie za celoživotnú prácu

Predseda subregionálnej lekárskej komory v Humennom a Medzilaborciach Milan Ivanco na adresu nebohého lekára nešetril superlatívmi.

„Ďakujem mu za celoživotnú prácu. Bol to veľmi obetavý lekár, ktorý celý život venoval svojim pacientom. Bol slušný vo vystupovaní, nekonfliktný, kedykoľvek bol pripravený podať pomocnú ruku napríklad pri problémoch s pohotovostnou službou, keď bolo potrebné zapojiť sa do nej. Nikdy na neho neboli žiadne sťažnosti. Som smutný, že to takto dopadlo,“ povedal.

„Chcem odkázať pochybovačom, ktorí ochorenie zľahčujú s tvrdením, že ide o ľahkú chrípku, že chrípky sme tu už mali, ale doteraz sa nestalo, aby nám kolegovia zomierali, dá sa povedať, skoro priamo na ambulanciách,“ zdôraznil, majúc na mysli aj lekára z Oravy, prvú obeť nového koronavírusu z radov zdravotníkov na Slovensku.

Apel na pacientov

Lekár Ivanco vyzval ľudí, aby nechodili do zdravotníckych zariadení, ak to nie je nevyhnutné.

„Tam najskôr môžu prísť k infektu. Ak prídu ťažkosti, nech volajú, mailujú. Dnes sa mnohé problémy v časoch elektronizácie zdravotníctva dajú vyriešiť aj bez osobného stretnutia. Vyzývam ich, aby nosili rúška, aj na nose, nielen pod bradou, aby sa zdržiavali doma a nestretávali sa v skupinách. To je jediná správna cesta, aby sme problém mohli zvládnuť,“ dodal.