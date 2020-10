V Snine ručne dotrieďovali odpad. Chcú poznať mieru triedenia obyvateľmi

V meste vyprodukujú ročne na hlavu približne tristo kilogramov odpadu.

19. okt 2020 o 16:19 Jana Otriová

Mesto Snina sa zapojilo do ručného dotrieďovania odpadu. Od analýzy si sľubuje lepšie triedenie odpadu. (Zdroj: Jana Otriová)

SNINA. Snina je ďalším mestom, ktoré chce pomôcť svojim obyvateľom lepšie triediť odpad a zlepšiť odpadové hospodárstvo.

V súčinnosti s firmou JRK Slovensko zorganizovala prvé dva dni v tomto týždni ručné pretrieďovanie odpadu.

Z domov, bytoviek a od podnikateľov

V areáli bývalého Vihorlatu sa zišli pracovníci mestských Verejnoprospešných služieb (VPS), mestského úradu, ale aj dobrovoľníci a aktivisti, aby ručne pretriedili náhodné vzorky komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a z podnikateľských subjektov.

Roztriedený odpad umiestňovali do igelitových vriec podľa komodít.

Ten sa potom zváži a vyhodnotí, koľko odpadu reálne nemuselo skončiť na skládke.

Čo je cieľom

Analýza odpadov prinesie skutočný pohľad na to, ako obyvatelia mesta odpad triedia.

„Nastaví nám zrkadlo, ako to skutočne so separovaním odpadu je. Cieľom je zistiť, aký máme potenciál pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných odpadov. Pomôže nám to pri ďalšej úprave VZN o odpadoch a tiež pri plánovaní umiestňovania kontajnerov na triedený odpad. Analýza nám teda pomôže zlepšiť triedenie a optimalizovať náklady na odpady,“ vysvetlila primátorka Daniela Galandová (nezávislá).

Nielen zelený odpad

Osobnú účasť na ručnom pretrieďovaní vysvetľuje Galandová jednoducho.

„Aj ja patrím k Sninčanom, ktorí separujú. Keď o tom diskutujeme s rodinou alebo známymi, zisťujeme, že máme občas rozdielnu skúsenosť a odlišný názor. Chcela som vidieť, ako to naozaj v realite je,“ hovorí.

„Hrozné,“ dodáva jedným dychom po tom, čo už vyše dvoch hodín pretrieďovala odpad v sektore rodinných domov.

„Aj keď majú možnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad, nachádzame tu jeho časť. Prekvapilo ma, že tu máme zdravotnícky odpad, plienky, podložky, časti infúzneho materiálu. Je to na zamyslenie, ako robiť osvetu a vysvetľovať, že toto do komunálneho odpadu naozaj nepatrí,“ zdôrazňuje.

Až polovica

Spoločnosť JRK robí takéto analýzy po celej krajine.

„Chceme reálne ukázať, čo ľudia do nádob dávajú i čo zo zmesového odpadu sa dá ešte reálne dotriediť. Na skládke by mal končiť odpad, ktorý sa už nedá žiadnym spôsobom dotriediť,“ hovorí Radoslav Velk, manažér pre Prešovský kraj.