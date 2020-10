Zamestnanci sú na maródke, kolegovia sa boja, že majú koronavírus

Hygienici i firma tvrdia, že majú všetko pod kontrolou.

12. okt 2020 o 17:23 Jana Otriová

HUMENNÉ. Ochorenie Covid–19 sa nevyhlo ani humenskej firme Nexis Fibers.

Zamestnáva takmer štyri stovky zamestnancov, piati z nich sú pozitívni.

Medzi pracovníkmi panujú obavy, že zamestnanci s teplotami na odporúčanie lekárov ostávajú doma bez testovania a testom nie sú podrobení ani ich kolegovia v práci.

Hygienici prípad preverili, firma tvrdí, že má všetko pod kontrolou.

Testoval sa ako samoplatca

„Pred dvomi týždňami bol pozitívne testovaný zamestnanec, na druhý deň im urobili rýchlotesty. Chodili normálne do práce a chodia doposiaľ. Odvtedy sú už štyria zamestnanci s horúčkami doma, sú vypísaní na maródke,“ povedala o obavách príbuzná jedného zo zamestnancov, ktorá si priala ostať v anonymite.

„Tým štyrom bolo lekárkou odporúčané ostať doma desať dní na vitamínoch, piť čaj. Nemajú nariadenú karanténu ani ich rodinní príslušníci, lebo neboli testovaní. Jeden sa išiel otestovať ako samoplatca a vyšiel pozitívny. Je to časovaná bomba,“ zdôraznila.

Medzitým podľa informácií z radov zamestnancov vo firme pribudla v pondelok ďalšia pozitívne testovaná osoba.

Príbuzná zamestnanca: Bojíme sa

Zamestnanci podľa jej slov prichádzajú do kontaktu pri stroji, v šatni, striedajú sa na zmenách.

„Bojíme sa, je to veľmi stresujúce pre celú moju rodinu. Mnohí pracovníci majú okolo šesťdesiatky, každý má rodinu, príbuzných, čo chodia do práce,“ dodala znepokojená žena.

„Chcem len, aby tí, čo sa necítia dobre a sú doma, boli pretestovaní, aby sme vedeli, či je to len obyčajná viróza, chrípka alebo korona. Samozrejme, bola by som rada, keby im vyšli negatívne výsledky,“ uzavrela.

Hygienici prípad preverili

Vedenie spoločnosti Nexis Fibers v písomnom stanovisku zdôraznilo, že nerozhoduje o nariadeniach karantény a vykonaní PCR testov, ale robia tak všeobecní lekári zamestnancov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom.

„Aktuálne máme 389 zamestnancov a doposiaľ boli piati zamestnanci pozitívne testovaní, pričom už podľa výsledkov PCR testov sú z nich traja negatívni,“ reagovalo.

RÚVZ reagoval, že má situáciu pod kontrolou.

„Pri šetrení pozitívneho prípadu z danej firmy sme zistili, že táto osoba bola naposledy v práci 27. septembra a neudala žiadne úzke kontakty so svojou osobou, takže sme ich nezaradili ani do testovania, ani do izolácie, keďže išlo o chránený kontakt,“ informovala Lenka Lesňáková, poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky na RÚVZ v Humennom.

Hygienici nariaďujú testovať len úzke kontakty

Lesňáková vysvetlila, že úzke kontakty sú podľa usmernení hlavného hygienika rodinné kontakty, teda osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

„Alebo ide o úzky nechránený kontakt, kedy napríklad osoba nepoužívala rúško, alebo bola v interiéri dlhšie ako 15 minút a odstup bol menší ako dva metre,“ spresnila.

„Všetky ďalšie prípady, ktoré vznikajú nielen v tejto firme, ale aj inde, máme pod kontrolou a snažíme sa definovať úzke kontakty úplne presne, dávame ich do izolácie a následne testovať,“ dodala.

Úzke kontakty nariaďuje testovať RÚVZ.

„Ak nejde o úzky kontakt a niekto javí príznaky ochorenia, nemá byť v práci. Má telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a ten ho môže indikovať na testovanie. Telefonicky kontaktujeme každého, kto mal pozitívny výsledok,“ uzavrela Lesňáková.

Rýchlotesty sú v medicínskej miestnosti

Vedenie Nexis Fibers v písomnom stanovisku zdôraznilo, že postupuje striktne podľa nariadení a odporúčaní vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

Zamestnanci dostali presné inštrukcie, ako majú postupovať v rôznych prípadoch, obsahuje ich nateraz posledný interný oznam z 30. septembra.

„Spoločnosť navyše oproti štátnym nariadeniam zabezpečila pre svojich zamestnancov rúška, stojany s rozprašovačom dezinfekcie v priestoroch firmy vrátane dvetisíc litrov dezinfekčného roztoku, ochranné rukavice, meranie teploty každého zamestnanca pred nástupom do práce či zriadenie medicínskej miestnosti v priestoroch firmy,“ uvádza sa v stanovisku.

V medicínskej miestnosti sú jednorazové rýchlotesty, aby boli v prípade akéhokoľvek podozrenia k dispozícii na pretestovanie zamestnancov.

Samozrejmosťou je zabezpečenie rozstupov, šachovnicové sedenie, balenie príborov a prísna dezinfekcia v závodnej jedálni, ale tiež vitamínové balíčky pre všetkých zamestnancov na podporu ich imunity.

Dezinfekcia šatní aj práca z domu

„Spoločnosť zabezpečuje izoláciu zamestnancov z rôznych zmien, aby nedochádzalo k ich stretu v šatniach, a tiež kompletnú dezinfekciu šatní po každej zmene,“ píše sa v stanovisku.

Nižší počet pracovníkov na pracovisku a tým aj znížené riziko šírenia ochorenia sa dosahuje striedaním časti THP pracovníkov na home office.

„Situáciu v rámci našich možností máme pod kontrolou, avšak ďalší vývoj bude závisieť aj od situácie šírenia tejto choroby na Slovensku,“ uzatvára vedenie spoločnosti Nexis Fibers.