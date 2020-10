Humenský atletický areál je o krok bližšie. Prebieha verejné obstarávanie

Atletický zväz dá mestu štvrť milióna eur.

8. okt 2020 o 15:49 Jana Otriová

HUMENNÉ. Mesto podpísalo zmluvu so Slovenským atletickým zväzom (SAZ) o poskytnutí dotácie na výstavbu Mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ulici.

Štvrť milióna je istých, zvyšok musí zaplatiť mesto.

Už raz bolo mesto úspešné

„Som rád, že sa nám podarilo dospieť k podpisu zmluvy,“ povedal hneď na úvod brífingu primátor Miloš Meričko (nezávislý).

Mesto sa o vybudovanie atletického areálu na Futbalovom ihrisku pri Mlyne na Hrnčiarskej ulici usilovalo ešte v roku 2008, keď dotáciu získalo.

„Žiaľ, politikárčením časti poslancov to vtedy v mestskom zastupiteľstve neprešlo. Musím s ľútosťou skonštatovať, že minimálne jedna generácia humenských atlétov prišla o možnosť trénovať na atletickom štadióne,“ neodpustil si poznámku.

Cena pôjde obstarávaním dole

Poslanci o areáli rokovali na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v tomto roku už dvakrát.

Aj napriek hlasom, že ide o finančne náročnú investíciu, ktorá nie je prioritou v ťažkých časoch pandémie nového koronavírusu, poslanci jeho výstavbu a financovanie z mestských zdrojov schválili.

Rekonštrukcia starej nefunkčnej atletickej dráhy podľa požiadaviek SAZ a vybudovanie atletických sektorov pre ďalšie disciplíny mala podľa prvotného projektu stáť 880-tisíc eur.

„Spustili sme proces verejného obstarávania, ktorý zatiaľ nie je ukončený. Malo by sa tak stať v priebehu najbližších týždňov. Veríme, že cena pôjde dole a bude nižšia,“ informoval primátor.

Práve atletický štadión je poslednou chýbajúcou časťou do mozaiky komplexnej športovej infraštruktúry v meste. Využívať ho budú nielen atléti, ale aj ďalšie športové kluby.

Atléti majú perspektívu, chýba športová infraštruktúra

Prezident SAZ Peter Korčok potvrdil, že 250-tisícová dotácia pre Humenné je istá.

Nevylúčil, že by sa mohla zvýšiť v prípade, ak by od projektov odskočili niektoré ďalšie mestá, ktoré boli v získaní dotácií úspešné.

„Máme zadefinovaný strop 400-tisíc eur na jeden projekt. Pre atletickú komunitu máme dobrú správu, že zatiaľ nikto neodstúpil. Ak by sa tak stalo, finančné prostriedky by sme prerozdelili alikvotnou čiastkou medzi ostatných,“ povedal.

Zdôraznil, že mesto bolo úspešné s projektom aj vďaka aktivitám reprezentačného trénera mládeže a predsedu 1. Atletického klubu (AK) Humenné Mareka Lučku.

„Atléti z východného Slovenska z Humenného a okolia majú veľkú perspektívu, nemajú však také podmienky, aby mohli plnohodnotne trénovať a usporadúvať tu viacero súťaží. Športová infraštruktúra je na východe najviac zanedbaná,“ povedal s tým, že práve toto bola hlavná argumentácia Zväzu v roku 2013 pri presadzovaní projektu výstavby a rekonštrukcie atletických dráh na Slovensku na ministerstve školstva.

Na východe Slovenska je len jeden certifikovaný atletický štadión na TU v Košiciach.

Mali by pribudnúť štadióny v Moldave nad Bodvou, vo Svite a Spišskej Novej Vsi.

Prvá štyristovka v Prešovskom kraji

„Už dlho prízvukujeme, že podmienky v Humennom sú pre prípravu vrcholových atlétov nevyhovujúce. Potrebujeme sa posunúť ďalej. Týmto projektom sa dostávame na mapu Slovenska. Štyristovkový ovál bude v Prešovskom kraji prvý,“ povedal tréner Lučka.

Za tartanovou dráhou cestujú humenskí atléti do Michaloviec. Klub má registrovaných vyše 130 členov, aktívne sa do súťaží zapája polovica.

Aktuálne najúspešnejším humenským atlétom je slovenský dorastenecký rekordér v behu na 60 metrov Tomáš Matuščák (18). Podarilo sa mu splniť limit a v marci 2021 sa chystá na seniorské halové Majstrovstvá Európy v Poľsku.

„Bude to moje prvé veľké podujatie medzi mužmi. Veľmi sa naň teším. Verím, že aj v takom mladom veku a v takýchto podmienkach, v akých som trénoval, dokážem ponaháňať európsku šprintérsku špičku,“ povedal.

Aj iné disciplíny

Projekt Mestského atletického areálu počíta s vybudovaním bežeckej šesť dráhovej štyristometrovej tartanovej plochy s osem dráhovou cieľovou rovinkou.

Pribudnú tiež štyri atletické sektory pre hod kladivom, hod diskom, skok do výšky s viacúčelovou plochou, skok do diaľky a trojskok, skok o tyči, vrh guľou a hod oštepom.

V areáli sa budú môcť usporadúvať majstrovstvá Slovenska všetkých kategórií do úrovne juniorov.

Areál by mal byť hotový do konca roku 2022. Zväz musí dotáciu vyčerpať do konca budúceho roka.

Obnova tribúny nie je súčasťou projektu.