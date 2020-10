Spoločnosť Unex Snina prepúšťa ďalších 40 ľudí

Od júna v nej príde o prácu 85 zamestnancov.

5. okt 2020 o 11:26 SITA

SNINA. V spoločnosti Unex Snina príde o prácu celkovo 85 ľudí.

Firma doteraz ukončila pracovný pomer so 45 zamestnancami, ďalším štyridsiatim pracovníkom aktuálne plynie výpovedná lehota.

Firma v júni tohto roka v dvoch fázach nahlásila na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom hromadné prepúšťanie s realizáciou do začiatku tohto mesiaca.

Ohrozených bolo sto pracovných miest, teda zhruba dve tretiny zamestnancov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prepustiť ďalších by už nemali

Súvisiaci článok Firma Unex Slovakia zo Sniny hlási hromadné prepúšťanie Čítajte

Ako potvrdil hovorca akcionára, ktorým je česká spoločnosť Unex, a. s., Uničov Boris Keka, k pondelku firma zamestnáva 96 pracovníkov a po dokončení procesu hromadného prepúšťania ich tak ostane vo fabrike pracovať 56.

Tento počet by sa už podľa Keku znižovať nemal.

„Predpokladáme, že v súčasnej dobe úroveň výroby v Snine zostane zachovaná v aktuálnom stave tak, aby pri oživení trhu mohlo dôjsť k opätovnému rastu a navýšeniu počtu zamestnancov. Chceme zachovať výrobu v rozsahu, ktorý tam je, pretože ak by dochádzalo k ďalšiemu znižovaniu počtu zamestnancov, tak by to mohlo mať fatálne dôsledky. Súčasná situácia nám umožňuje pružne reagovať na prípadné oživenie,“ uviedol Keka.

Ďalšie výkyvy neočakávajú

Ako dodal hovorca akcionára, v Čechách spoločnosť zo svojich dvoch podnikov prepustila od začiatku koronakrízy viac ako 400 z pôvodného počtu viac ako 1 500 pracovníkov.

„Unex je závislý najmä na svetovej ekonomike, ktorá registruje všeobecné ochladenie a opätovné oživenie neprichádza. Situácia sa síce nie úplne, ale do značnej miery stabilizovala. Takže ďalšie zásadné výkyvy neočakávame,“ uviedol.

Ako potvrdila Mária Hrehová, poverená riadením kancelária generálneho riaditeľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, v mesiaci september nenahlásili ani nerealizovali zamestnávatelia v Prešovskom kraji žiadne iné hromadné prepúšťanie.

O firme Unex Spoločnosť Unex je strojárensko-metalurgická spoločnosť, ktorá je dodávateľom komponentov ťažkého strojárenstva. Sídli v Českej republike a má tri podniky. Sninský podnik dodáva prevažne pre materskú spoločnosť v Uničove zvarované konštrukcie. Okrem toho pôsobí firma aj v Olomouci.