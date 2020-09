Humenská samospráva sa poďakovala hasičom netradičným spôsobom

Išlo o prejav vďaky za obetavé zásahy počas augustových povodní.

29. sep 2020 o 0:00 Jana Otriová

HUMENNÉ. Dve popoludňajšie sobotňajšie hodiny patrili na ľade zimného štadióna hasičom, ktorí pomáhali po povodniach, a ich rodinným príslušníkom.

Humenská samospráva pripravila dvojhodinové bezplatné korčuľovanie pre hasičov a ich rodinných príslušníkov ako poďakovanie za obetavé zásahy počas augustových povodní.

S návrhom, aby sa mesto takýmto spôsobom poďakovalo štátnym a dobrovoľným hasičom za odstraňovanie následkov povodní z 18. augusta, prišiel na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Martin Lichman (KDH).

„Osobne som prežíval túto skúsenosť. Zaplavilo mojich rodičov. Výnimočne by som chcel pochváliť dobrovoľných hasičov z Lieskovca. V stresovej situácii boli skvelí. Mali perfektnú logistiku. Takto im chceme vyjadriť svoju vďačnosť,“ povedal.

„Je to malé poďakovanie humenskej samosprávy za práce a pomoc, ktorú poskytli hasiči spolu s dobrovoľníkmi našim obyvateľom,“ povedal primátor Miloš Meričko (nezávislý).

Škody, ktoré veľká voda napáchala v meste, ešte stále nie sú vyčíslené.

„Bude to známe až po zrušení druhého stupňa povodňovej aktivity. Potom by sme do desiatich dní mali mať presné číslo. Druhý stupeň však ešte stále trvá,“ dodal.

Pomáhali do neskorej noci

Pri odstraňovaní následkov povodní zasahovali okrem hasičov z OR HaZZ a Záchrannej brigády aj dobrovoľní hasiči z Lieskovca, Kamenice nad Cirochou a Modry nad Cirochou.

Niektorí z nich využili celú ľadovú plochu na zimnom štadióne pre seba a svojich najbližších.

„Berieme to ako pekné gesto vyjadrenia poďakovania. Je to dobré aj v rámci zvyšovania fyzickej prípravy hasičov. Tí nikdy nevedia, do čoho idú a aké budú následky. Ich cieľom je vždy pomôcť a zabrániť stratám na životoch a čo najväčším škodám. Je to zamestnanie, ale aj poslanie,“ povedal Peter Kordil zo Záchrannej brigády.

Korčuľovať prišli aj niektorí členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Lieskovca.

V čase lokálnych povodní zasahovali na Kudlovskej ulici.

„Chlapi ťahali vodu zo zatopených rodinných domov až do noci. Domov sa vrátili až po polnoci. Oceňujeme gesto Humenného,“ povedal veliteľ Ľubomír Popčák, ktorý sa pre bolesť v kolene sám na korčule nepostavil.

Na ľad poslal manželku so synom.